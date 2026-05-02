ベシアの妻ケイラさんが公開

ドジャースタジアムで、日本企業がまさかの“出張販売”を行った。米大リーグ・ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんが自身のTikTokで、スタジアム内のスイートルーム内で行われたイベントの様子を公開すると、現地のファンも反応している。

4月29日（日本時間30日）に行われたマーリンズとの一戦は「Women’s Night（ウィメンズ・ナイト）」と題して開催。ドジャース選手の妻らが招待されたスイートルーム内には、今季からパートナシップを結ぶ日本のカジュアル衣料大手「ユニクロ」の商品が並べられた。ケイラさんは、動画でその舞台裏を公開している。

スイートルーム内には、大きなユニクロのロゴとともに、陳列棚に並べられたTシャツなどの商品や大きな姿見、ハンガーラックなどが所狭しと並んでいる。夫人らは熱心に、タンクトップやパーカーなど様々な商品を物色していた。

ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムでも集合写真として紹介されたこのイベントを、ケイラさんが自身のTikTokで紹介すると、現地ファンからもコメントが相次いだ。

「球場のスイートルームにユニクロがあるなんて、まさに楽園ね」

「ステッチがめちゃくちゃかわいい！」

「うわー!!得典がすごすぎる。ドジャースの選手の妻になりたい！」

「ユニクロだ!!!!」

「まじで夢のよう」

「全部無料かな。いいな」

「コーデが最高すぎる」

「ええええ、一緒に行きたい」

ユニクロは3月にドジャースとパートナー契約を締結。フィールドの命名権を取得し、「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャー・スタジアム」としている。



（THE ANSWER編集部）