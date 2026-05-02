79歳ベテラン俳優、70代で大学院に入学 愛娘は大河ドラマにも出演 現在はリコーダー奏者に
柴俊夫と真野響子が、5月4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)真野響子、柴俊夫 ＝テレビ朝日提供
今年で結婚47年になる79歳の柴と74歳の真野。性格は正反対だそうで、いつも怒ってばかりの真野に対し、柴は「僕はガマンする役」と話す。
娘・柴本幸は慶應大学卒業後、大河ドラマのヒロインを務めるなど俳優として活躍したが、その後ロサンゼルスに拠点を移し、現在はリコーダー奏者として活動している。
夫婦は共に、長年に渡りボランティアなどの社会活動を行ってきたが、娘・幸の帰国を機に、現在は親子3人でチャリティを行なっているそう。そして柴は、社会をより良くするにはどうすればよいかを学ぶため、70代で大学院生になったという。
(左から)真野響子、柴俊夫 ＝テレビ朝日提供
今年で結婚47年になる79歳の柴と74歳の真野。性格は正反対だそうで、いつも怒ってばかりの真野に対し、柴は「僕はガマンする役」と話す。
娘・柴本幸は慶應大学卒業後、大河ドラマのヒロインを務めるなど俳優として活躍したが、その後ロサンゼルスに拠点を移し、現在はリコーダー奏者として活動している。
夫婦は共に、長年に渡りボランティアなどの社会活動を行ってきたが、娘・幸の帰国を機に、現在は親子3人でチャリティを行なっているそう。そして柴は、社会をより良くするにはどうすればよいかを学ぶため、70代で大学院生になったという。