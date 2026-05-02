「マイホーム買ったけど誰も客が来なかった」良かれと思った客間が“使われない部屋”になる切ない住宅事情に反響

人生最大の買い物といえば、やはりマイホームだ。「新築祝いで来てくれた友人に何を振る舞おうか」なんて夢想する時間は、最も幸せなひとときかもしれない。しかし、楽しい計画が全然実現しないことも。

ガールズちゃんねるに5月初旬、「マイホーム買ったけど誰も客が来なかった人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主はマイホーム購入から3年が経過したというが、その状況を次のように嘆いている。

「マイホーム購入から3年経ちましたが、実母以外来ませんでした

一応、和室を来客用にできるよう、何も置かずにさら状態にしてましたが、うちは来客がない家だと分かったので、普通にフローリングの個室にすればよかったかなと思いました

他にも、キッチンなど見栄え重視（対面にして隠す）より、実用重視（壁付で広く使う）で良かった気がします

皆さんはマイホーム購入してから、来客はどのくらいありましたか？」

誰に頼まれたわけでもなく、自ら“おもてなし仕様”にしたのに、3年間実母しか来なかったのは切ない。「いつか誰かが来るはず」と思っていたのに誰も来なかったのだ。

「建てる前からわからない？」というツッコミ

この哀愁漂うトピ主の告白に対し、トピック内ではツッコミが相次いだ。

「芸人のエピソードトークみたいで笑った」

「呼ばなきゃ来ないよね」

「ごめんだけど、建てる前からわからない？」

「来客用の部屋を作る前に、来客用の部屋が必要かどうか夫婦2人とも気づかなかったんだね…」

そもそも、賃貸時代にお客さんが来なかったのであれば、一戸建てを持った瞬間に友人が急にやって来るなんて、まずあり得ない。最初から予想がつきそうな事態ではある。

しかし、トピ主と同じような状態の人もそれなりにいるようだ。

「来客用スリッパとティーカップは日の目を見ず7年経ちました。」

「一人暮らしなのに４脚……だめだ涙出てきた」

「私も来客用に一階のトイレに鏡つけたけど、誰もこない」

せっかく準備したのに切ない。来客用の椅子や鏡を見るたびに微妙な気持ちになりそうだ。

そもそも、最近は人を家に呼ぶこと自体が珍しい？

一方で、トピ主を励ます声もある。そもそも今の時代、お互い気を遣うので家に人を招く必要はない、というのだ。

「今は、こっちから来てって誘わないとよっぽど気の置けない友達くらいじゃなければ遠慮するかも。ママ友くらいだと、図々しいかな？とかやっぱり気にはする」

「お祝い持ってかなきゃいけないのかな、と思うと行きずらい」

「今ってお客さんもあまり泊まりたがらないよね、ご飯は外で、宿泊はホテルって感じで」

確かにお互い気を遣うくらいなら、外のカフェやレストランで会うほうが合理的である。中には、トピ主の現状をポジティブに捉える意見もあった。

「客なんて来ない方がいい」

「整然としてる和室があるのいいよ！ イライラしててもその部屋で息抜きできそう」

誰も来ない、きれいな状態の和室は、落ち着く空間だ。お客さんが来ないのであれば、自分が普段から寛げばいいだけ。家は誰かに見せるためのものではない。住む本人が心地よく過ごせればいいのだ。

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