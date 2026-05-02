「障害があることを奥さんのせいだと…」孫の障害を嫁に押し付ける母親　実の娘が放った「同意して欲しいの？」に母は……

身内だからといって、何を言っても許容できるわけではない。親の信じられない発言にドン引きしてしまった経験を持つ人は意外と多いようだ。

投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護／年収500万円）は、自身への発言ではないものの、母親の信じがたい言葉に衝撃を受けたという。発端は、弟夫婦の間に生まれた子どものことだった。（文：篠原みつき）

「同意して欲しいの？ひどいこと言ってる自覚ある？」

「母親が弟と奥さんの間に生まれた子どもに障害があることが分かった時、障害あることを奥さんのせいだと私に言ってきたことがあります」

孫に障害があるとわかってショックだったのかもしれないが、だからといって奥さんのせいにするのは筋違いだ。女性はあまりの衝撃にどう返していいか分からなかったというが、率直にこうぶつけた。

「同意して欲しいの？ひどいこと言ってる自覚ある？」

至極真っ当な指摘だが、母親は悪びれる様子もなく言い返してきた。

「誰にも言えない胸の内だから娘のあなたに言ったのよ」

外で言えないような暴言でも、実の娘なら同調してくれると思ったのだろうか。女性は「自分の親がそんなこと言う人間だとは思わず衝撃を受けました」と振り返っている。

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