日本を代表するカメラマンでもある映画監督の木村大作氏（８６）が１日、東京・京橋の東映本社で映画「腹をくくって」（２０２７年公開）の会見を行い、主演の山粼賢人（３１）ら出演者８人を発表した。

山本周五郎の小説を原案にした時代劇。江戸時代中期の北陸を舞台に、敵討ち、暗殺、決闘が見どころの心を震わせる人間ドラマに仕上げる。山粼をはじめ、松山ケンイチ（４１）、松田龍平（４２）、古川琴音（２９）、北大路欣也（８３）、渡辺謙（６６）、阿部寛（６１）、佐藤浩市（６５）ら主役級の豪華キャストが集結した。

１８年の「散り椿」以来、９年ぶりにメガホンを取る木村氏は「この映画のウリは俳優さん。素晴らしい人たちに出ていただけるのが、うれしい。コケたら、日本映画は終わりだよね。僕も終わりだよ」と今作にかける強い覚悟を示した。

「キングダム」「ゴールデンカムイ」などの人気シリーズのほか、２８年のＮＨＫ大河ドラマ「ジョン万」も控える山粼に主演を託した。木村氏は「いまやヒットメーカーですよね。それだけで選んでいるわけじゃない。実際に会ったけど、美しい青年。純粋で純朴でナイーブで、ある角度では男の色気、ものすごいインテリジェンスのある顔をしている」と起用理由を説明。巨匠・黒澤明監督に信頼され、高倉健さんをはじめ名優を撮影してきたカメラマンとしての視点も念頭に語った。

「言葉が荒いので、炎上するかもしれない」とジョークを交え、約１時間、何度も脱線しながら８６歳とは思えないパワフルさで熱弁をふるった。「体力は相当落ちました」と言いながらも、「気力は上がってます。この映画が最後じゃない。あと２本は撮りたい。企画も考えています」。監督、撮影に加えて企画、脚本、編集の５役を担い、日本人の潔さ、四季折々の自然をスクリーンに描き出す。

〇…木村氏は１９５８年に東宝へカメラマンとして入社して以来、約７０年の映画人生。黒澤明監督の「用心棒」「椿三十郎」で撮影助手を務め、「八甲田山」「鉄道員（ぽっぽや）」「北のカナリアたち」などの撮影を担当した。日本アカデミー賞の撮影賞は史上最多の優秀賞２１回、最優秀賞５回。監督としては「剱岳 点の記」「春を背負って」「散り椿」に続き、今作が４作目となる。撮影は１０〜１２月に富山、長野、京都などで予定している。