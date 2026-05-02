明日５月３日、高知３冠初戦の黒潮皐月賞（ダート１４００メートル）が高知競馬場で行われます。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、重賞２連勝中で、デビューからオール連対中のカツテナイオイシサに注目します。

「高知の鰹のタタキは別格の美味しさでビックリした」。高知競馬が大好きだと関西在住の筆者が話すと、多くの人が高知グルメを話題に上げます。同じ鰹と思えぬほど、高知で食べるタタキは旨味があって塩だけで十分。ひと口頬張った瞬間、かつてない美味しさが広がります。

競走馬のカツテナイオイシサは強さを発揮中。ＪＲＡ未出走から高知に移籍して昨年１２月にデビューすると、そこから３連勝でＪＲＡ未勝利馬との交流レースを勝利。さらに現在は重賞２連勝中という歩みです。

唯一負けたのは出遅れた３走前のみ。スローペースで逃げた勝ち馬を捉えきれずに２着で、敗因はハッキリしていました。雑賀正光厩舎は今年に入り重賞５勝と好調。カツテナイオイシサの主戦で、厩舎所属の岡村卓弥騎手は「厩舎一丸となって頑張っています」とその要因を話します。

好位から抜け出すレースぶりは今回の舞台となる１４００メートルに合いそう。馬券を当てて、カツテナイオイシサの鰹のタタキを食べに行くぞ。

カツテナイオイシサ 父ヴァンセンヌ、母カネトシコンサイス（Ｓｍａｒｔｙ Ｊｏｎｅｓ）。高知・雑賀正光厩舎所属の牡３歳。北海道様似町・合同会社ＹＭホースレーシング生産。通算６戦５勝。重賞はネクストスター西日本、土佐春花賞の２勝。馬主は内田玄祥氏。