60周年『笑点』最古の映像初公開 初代司会・立川談志による当時の大喜利が蘇る
1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）が、5月に60周年を迎える。それに合わせ、同局が持っている最も古いアーカイブ映像が地上波PRスポット、同局公式YouTubeで公開された。
【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板
公開された1968年3月10日の映像は、当時番組にも度々出演し縁も深かった桂米丸が亡くなった後に同局に寄贈されたビデオテープに入っていたものになる。これまでに確認された中で最も古い放送回の映像で、そこには若き日の談志が、『笑点』の半纏をまとい、生き生きと大喜利の司会を務める姿が収められていた。伝説の落語家が、番組の黎明期にどのような空気を作っていたのか。まさにテレビ史に残る、貴重な瞬間となっている。
談志のモノクロ映像から、映像は歴代の司会者（五代目三遊亭圓楽、桂歌丸など）の懐かしいカラー映像へ、そして現代の春風亭昇太らレギュラーメンバーへと、笑いのバトンがつながれていく。60秒の映像には、出演者たちが生み出してきた「爆笑」はもちろん、「照れ笑い」「苦笑」「失笑」、そして「泣き笑い」まで、あらゆる「笑い」の表情が詰め込まれており、60年の歴史の中で彼らがつむいできた、笑いの総量が込められた映像となっている。
映像の最後には、出演者たちの笑顔とともに「さあこれからも、笑って笑って生きましょう。」というメッセージが表示され、『笑点』がこれからも「日本の笑い」を届け続けるという、変わらぬ思いを伝える。
そして、60周年を記念したスペシャルな生放送が決定。生放送ならではの緊張感と、何が起こるかわからないドキドキ感を届ける。公開された映像の最後には、山田隆夫による座布団の全没収に驚く林家たい平の姿も。生放送では、どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか期待が高まる。
【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板
公開された1968年3月10日の映像は、当時番組にも度々出演し縁も深かった桂米丸が亡くなった後に同局に寄贈されたビデオテープに入っていたものになる。これまでに確認された中で最も古い放送回の映像で、そこには若き日の談志が、『笑点』の半纏をまとい、生き生きと大喜利の司会を務める姿が収められていた。伝説の落語家が、番組の黎明期にどのような空気を作っていたのか。まさにテレビ史に残る、貴重な瞬間となっている。
映像の最後には、出演者たちの笑顔とともに「さあこれからも、笑って笑って生きましょう。」というメッセージが表示され、『笑点』がこれからも「日本の笑い」を届け続けるという、変わらぬ思いを伝える。
そして、60周年を記念したスペシャルな生放送が決定。生放送ならではの緊張感と、何が起こるかわからないドキドキ感を届ける。公開された映像の最後には、山田隆夫による座布団の全没収に驚く林家たい平の姿も。生放送では、どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか期待が高まる。