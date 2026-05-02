「KO決着になる」名手ドネアは井上尚弥を支持 身長差では埋められない「当てる能力」と「破壊力」
井上と中谷の世紀の一戦は、どんな決着を見るのか©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA
プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）と、元WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）がいよいよ、リング上で拳を交える。5月2日に行われる東京ドーム決戦は、まさに世界中からの視線が集中する“世紀の一戦”だ。
【動画】世界が驚嘆した肉体美 井上尚弥が公開した鋼の身体をチェック
ともに無敗のプロキャリアを築いてきた大物日本人ボクサー同士によるぶつかり合いは、果たしてどんな結末が待っているのか。間近に迫るビッグマッチについて、井上と2度の対戦経験を持つノニト・ドネア（フィリピン）がこの試合を展望しており、その内容が海外メディアを通して伝えられている。現地時間4月30日、英国ボクシングメディア『BOXINGNEWS』がドネアによる、「井上・中谷戦」の試合予想コメントを掲載した。
これまでスーパーバンタム級で8試合を戦ってきた4団体王者・井上に対し、タイトル獲得に挑む中谷は階級転向後これが2戦目。下馬評でも“モンスター”優位の声が根強いことから、ドネアは、「多くの人がイノウエを支持するだろう。経験とフィジカルがあるからだ」などと語っている。その上で、挑戦者の特徴について言及。「ナカタニは階級を上げてきたが、長身サウスポーで、イノウエを恐れていない点は評価できる」などと指摘しながら、「先に自分のペースに持ち込んだ方が、この試合を制するはずだ」と分析する。
そして、自身の予想として、「私はイノウエが勝つと思う」と断じており、さらに、「KO決着になると思う。両者とも攻めに出るからだ」と読み解いている。その他、試合展開の見通しでも、「ナカタニは身長差という強みはあるものの、主戦場となるミドルレンジでは被弾も避けられない。間合いを取りながら戦う場面も想定されるが、イノウエはパンチを正確に当てる能力に長けており、その破壊力は極めて高い」などと言葉を並べた。
井上の強さを知るかつての盟友は、この試合でもチャンピオンの防衛を予想する。そして、どちらに勝利の女神がほほ笑むにせよ、ドネアの言葉が示すように壮絶なKO決着は必至だ。稀代の実力者同士による歴史的な一戦のゴングが、もう間もなく鳴らされようとしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]