大谷翔平が抱える「人類が知らない消耗」　ドジャースが動いた“投手専任起用”を元MLB戦士が分析「7回まで投げた後の走塁を見てほしい。普段とは違うんだ」

年齢を重ね、将来を見据えた動きも出始めている大谷(C)Getty Images

今季も投打二刀流で話題を提供し続けている大谷翔平（ドジャース）。攻守において存在感を示す様は、まさに偉才。多くの関係者やメディア、そしてファンを唸らせるポテンシャルの高さは、やはり圧巻の一語である。

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もっとも、約3年ぶりに投打二刀流の“完走”を目指している大谷の起用法を巡っては、ちょっとした変化も見られている。それは、これまであまりなかった登板日における投手専任起用だ。

デーブ・ロバーツ監督をはじめとするドジャース首脳陣の考えは明白だ。さしもの大谷と言えど、7月には32歳となる身。依然としてパフォーマンスレベルに衰えは見られないものの、ここから先は、肉体的な負担がこれまで以上に蓄積するのは想像に難くない。ゆえに球団は「専念させたことは、良い判断だった」（ロバーツ監督談）とポジティブに発信している。

実際、ドジャースが見出した新たな二刀流の“使い方”は、MLBの酸いも甘い知る識者も確かな評価を下している。

現役時代にメジャー通算2043安打を放ち、“打てる捕手”として名を馳せたAJ・ピアジンスキー氏は、自身がホストを務める米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「彼も31（歳）だ。いかにしてシーズン通してフィールドに立たせ続けるか、それが最も重要になる。その一環として、DHを週に1日、もしくは2日休ませるというのは賛成だ」と指摘した。