¡Ö1ÈÖ2ÈÖ¤¬5°ÂÂÇ¡©¤¹¤´¤¤¤Í¡×¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬´Ý»³ÏÂ°ê¤È´äÅÄ¹¬¹¨¤ò¾Î»¿¡Ö¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA¡Ê1Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¥ä¥¯¥ë¥È¤¬DeNA¤Ë20°ÂÂÇ16ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿´Ý»³ÏÂ°êÁª¼ê¤È´äÅÄ¹¬¹¨Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿´Ý»³Áª¼ê¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à5°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2ÈÖ¤Î´äÅÄÁª¼ê¤Ï5°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î³èÌö¤ËÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤è¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ2ÈÖ¤Î2¿Í¤¬5°ÂÂÇ¡©¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´Ý»³Áª¼ê¤Ïº£µ¨5Ç¯ÌÜ¤Î26ºÐ¡£À®Ä¹¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¡¹¤Ï³°Ìî¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂ¤âÂ®¤¤¡¢¸ª¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³°Ìî¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£