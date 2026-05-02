お笑いコンビ、霜降り明星せいや（33）が1日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。第2子女児の誕生を報告した。

会話の途中、せいやはいきなり「娘も生まれましたからね」と突然告白。数秒間が空いた後、相方の粗品（33）が「えーーーー？ なんて？」と驚きの声を上げた。

せいやは続けて「子供生まれまして。2人目なんで、大々的に生まれました！っていうのも恥ずかしいんで」と説明。粗品から「娘って言っていいんや」とツッコミを浴びると、せいやは「娘って言ったなぁ、俺。言わんとこうと思ったのに、性別」と釈明。生まれた日時については「ほんまに今日（1日）ですね、ルミネ前。（妻が）大阪に里帰りしてたんで。緊張したな電話で。生まれる瞬間聞いてたんやけど。病院での心拍音みたいなの聞こえて。生まれる寸前の…現場の緊迫した状態だけ聞こえるからさ。祈ったな。M−1で『霜降り明星』『霜降り明星』ってめくれる時ぐらい、いけーー！」と状況を説明。電話をもらったのは移動の車中だったという。

せいやは4月6日、自身のXを通じ、第2子の誕生を予告。5日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」で、せいやは「有吉クイズのSMクイズで第二子誕生の発表しました」とポスト。その上で「絶好のタイミングでした」とつづった。せいやが添付した番組テロップには「俺も5月に2人目が産まれます！！」とあった。

せいやは23年8月、テレビ番組で同居相手の存在を明かし、9月に「オールナイトニッポン」で20代一般女性と結婚したことを発表。さらに相手は妊娠中で、12月に第1子男児の出産を発表。