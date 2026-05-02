大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件で、娘の元交際相手の51歳の男が逮捕されました。

殺人の疑いで逮捕されたのは、堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）です。

警察によりますと、杉平容疑者は先月8日未明、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。

取り調べに対し「持ってきた包丁で殺したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

室内では母・和子さん（76）も死亡していて、杉平容疑者は和子さんの殺害についても関与をほのめかしているということです。

事件直前まで裕加さんと電話していたという知人の男性は…

「物音がしてプツって電話が切れて、そこから折り返しの連絡もないし、電話しても出ない。ラインも“既読”がつかない」

男性によりますと、裕加さんと杉平容疑者は今年3月ごろまで8年以上にわたって交際。杉平容疑者については…

事件直前まで電話 裕加さんの知人

「“激情型”すぐにきれたりとか暴れたりとか」

警察は動機などを慎重に調べています。