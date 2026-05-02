お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が1日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。自身の好感度を顧みず、番組スタッフに苦言を呈する場面があった。

今回は「GW突入!東京駅のお悩みを瞬間解答」と題して放送され、駅弁やお土産に関する悩みについて解決した。

芸人随一のスイーツマニアで知られるお笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加が東京駅の絶品土産を紹介。その中で「あんバタ屋のあんバタパン」が登場し、田辺はMCを務めた番組で助けられたというタレントの井森美幸に「オススメしたい」として、スタジオに出演した井森だけが試食できることになった。

井森は同商品のおいしさを絶賛するコメントを並べた。隣に座っていた俳優の山下智久は「香りが凄い!バターの香りが」と感嘆の声を漏らした。

このやり取りに食欲を刺激された山内は「ちょっと…好感度下がるかもしれないんですけど…」と前置きしつつ「全員分用意しとけ!ボケ!」とスタッフに向かって一喝し、鋭い視線を送った。この“ド直球の毒舌”に対し、相方・濱家隆一が「好感度下がるで!」と即座にツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。