手越祐也「僕らの音楽を全力でぶつけたい」 ロックバンドT.N.T、単独日本武道館ライブ27年2.4開催決定
手越祐也が率いるロックバンドT.N.T（ティー・エヌ・ティー）が、2027年2月4日に「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」を開催することが決定。メンバーから意気込みのコメントが到着した。
【写真】手越祐也率いるロックバンドT.N.T メンバーソロカット
T.N.Tは、2025年2月に活動を開始した、手越祐也（Vo）、kyohey （Dr）、Furutatsu（B）、Ryu.（G）によるロックバンド。デビューから約半年にして、第104回高等学校サッカー選手権大会の応援歌に抜てきされ、手越が書き下ろした「未来へ」を国立競技場の決勝戦の場で届けた。3月に開幕した日本最大級のeスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan 2026」の応援サポーターにも就任し、大会応援ソング「RADIANT」を書き下ろし、『DayDay. SUPER LIVE 2025』、『バズリズムライブ2025』など大型イベントやフェスにも多数出演。
1月からの全国5都市でのお披露目ツアーは全公演完売。4月から初のフルアルバム『DETONATION』を掲げた、全国6都市ツアーを開催、昨日5月1日の東京公演で千秋楽を迎えた。そんな東京公演の千秋楽で、日本武道館での単独公演開催が発表された。
5月12日23時59分まで、ファンクラブ会員限定のチケット先行（抽選）を受付中。
手越は「武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、『武道館に立ったアーティスト』という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います」と意気込んでいる。
「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」は、2027年2月4日開催。
T.N.Tメンバーのコメント全文は以下の通り。
＜T.N.Tメンバー コメント全文＞
■手越祐也（Vo）
まず、バンドを結成してまだ長い期間が経っているわけではない中で、日本人にとっても海外の方にとっても特別な場所である日本武道館に立てることを、心から嬉しく思います。
僕自身、これまでスタジアム、ドーム、アリーナ、ライブハウスなど、さまざまな舞台に立たせてもらってきましたが、日本武道館でライブをするのは初めてになります。
今までの経験の中で、まだ立ったことのない舞台やシチュエーションは少なくなってきていますが、武道館は初めてなので、どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています。
同時に、武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、「武道館に立ったアーティスト」という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います。
一人でも多くの方にこのライブに来てもらえることを、心から願っています。楽しみにしているので、よろしくお願いします。（手越祐也）
■kyohey（Dr）
全てバンドマンの憧れである日本武道館という場所でT.N.Tの音楽を響かせられる事を心から光栄に思います。
そして、それと同時に数々の歴史を積み重ねてきた日本武道館のステージに立つ事への強い責任と覚悟を感じています。
T.N.Tを結成して2年。
この日本武道館ワンマンは今までで最大の挑戦になると思いますが、これまで支えてくれた全ての人への感謝と、バンドとして築いてきた全てをこの場所で解放して、結成当初からのコンセプトである日本のロック、音楽シーンに風穴を開けられるような信念を轟音に乗せて、T.N.Tが描くその先の未来に向けてまた新たな一歩を大きく踏み出せるよう、全身全霊で会場にいるひとりひとりに届けにいきます。
日本武道館の歴史にT.N.Tが名を刻むその瞬間を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。（kyohey）
■Furutatsu（B）
ここに立てるのは当たり前ではなくて、これまで関わってくれた全ての人の積み重ねだと思っています。支えてくれた仲間、スタッフ、そして何よりも応援してくれている人たち、その一つ一つがあって、この場所に立たせて貰えます。
だからこそ、この一日はただの通過点にするつもりはありません。これまでやってきたこと、積み上げてきたものを詰め込みます。今の自分たちが出せる最高の形を作ります。
思想、信条というものは千差万別、人それぞれです。僕は僕が信じる考え方や生き方で精一杯生きます。
人に考え方を押し付けるのではなく、音楽というものを通して「伝える」ことが出来るのは僕にとってとてもとても嬉しいこと。
観てくれた人の中に何かが残る時間にしたい、あの日を境に何かが変わったと思ってもらえるような、そんな一日にしたいと思っています。（Furutatsu）
■Ryu.（G）
人は自分が積んだものの上に立ち、そこからの景色を見る
支えてくれている家族、道中で出会ってきた友人やミュージシャン、そして今僕の周りにいてくれるメンバーやスタッフやT.N.Tの音楽を聴いてくれる皆様はもちろん、いつかの冬に、ギタリストの指がかじかんでは困るだろうと缶コーヒーをくれた方、初めて僕のギターにチップをくれた方、初めて僕の演奏にコメントをくれた方まで、今僕が立っているこの場所から全員しっかりと見えています。全部覚えています。そんな大小様々な積み重ねで今の僕はここに立っています。
自分だけの力で成し得た事なんて片手で数える程もありませんが、皆様のお陰で成し得た事は皆様の手を借りないと数えられない程あります。ありがとうございます。そしてすみません、この先もずっと手をお借りします。そしてまた積み上げ、またそこから盛大に感謝を伝えます。
願っても立てないようなそんな夢の舞台、武道館。僕はそこに立って、そこから見渡して、そして伝えます。宜しくお願いします。（Ryu.）
【写真】手越祐也率いるロックバンドT.N.T メンバーソロカット
T.N.Tは、2025年2月に活動を開始した、手越祐也（Vo）、kyohey （Dr）、Furutatsu（B）、Ryu.（G）によるロックバンド。デビューから約半年にして、第104回高等学校サッカー選手権大会の応援歌に抜てきされ、手越が書き下ろした「未来へ」を国立競技場の決勝戦の場で届けた。3月に開幕した日本最大級のeスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan 2026」の応援サポーターにも就任し、大会応援ソング「RADIANT」を書き下ろし、『DayDay. SUPER LIVE 2025』、『バズリズムライブ2025』など大型イベントやフェスにも多数出演。
5月12日23時59分まで、ファンクラブ会員限定のチケット先行（抽選）を受付中。
手越は「武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、『武道館に立ったアーティスト』という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います」と意気込んでいる。
「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」は、2027年2月4日開催。
T.N.Tメンバーのコメント全文は以下の通り。
＜T.N.Tメンバー コメント全文＞
■手越祐也（Vo）
まず、バンドを結成してまだ長い期間が経っているわけではない中で、日本人にとっても海外の方にとっても特別な場所である日本武道館に立てることを、心から嬉しく思います。
僕自身、これまでスタジアム、ドーム、アリーナ、ライブハウスなど、さまざまな舞台に立たせてもらってきましたが、日本武道館でライブをするのは初めてになります。
今までの経験の中で、まだ立ったことのない舞台やシチュエーションは少なくなってきていますが、武道館は初めてなので、どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています。
同時に、武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、「武道館に立ったアーティスト」という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います。
一人でも多くの方にこのライブに来てもらえることを、心から願っています。楽しみにしているので、よろしくお願いします。（手越祐也）
■kyohey（Dr）
全てバンドマンの憧れである日本武道館という場所でT.N.Tの音楽を響かせられる事を心から光栄に思います。
そして、それと同時に数々の歴史を積み重ねてきた日本武道館のステージに立つ事への強い責任と覚悟を感じています。
T.N.Tを結成して2年。
この日本武道館ワンマンは今までで最大の挑戦になると思いますが、これまで支えてくれた全ての人への感謝と、バンドとして築いてきた全てをこの場所で解放して、結成当初からのコンセプトである日本のロック、音楽シーンに風穴を開けられるような信念を轟音に乗せて、T.N.Tが描くその先の未来に向けてまた新たな一歩を大きく踏み出せるよう、全身全霊で会場にいるひとりひとりに届けにいきます。
日本武道館の歴史にT.N.Tが名を刻むその瞬間を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。（kyohey）
■Furutatsu（B）
ここに立てるのは当たり前ではなくて、これまで関わってくれた全ての人の積み重ねだと思っています。支えてくれた仲間、スタッフ、そして何よりも応援してくれている人たち、その一つ一つがあって、この場所に立たせて貰えます。
だからこそ、この一日はただの通過点にするつもりはありません。これまでやってきたこと、積み上げてきたものを詰め込みます。今の自分たちが出せる最高の形を作ります。
思想、信条というものは千差万別、人それぞれです。僕は僕が信じる考え方や生き方で精一杯生きます。
人に考え方を押し付けるのではなく、音楽というものを通して「伝える」ことが出来るのは僕にとってとてもとても嬉しいこと。
観てくれた人の中に何かが残る時間にしたい、あの日を境に何かが変わったと思ってもらえるような、そんな一日にしたいと思っています。（Furutatsu）
■Ryu.（G）
人は自分が積んだものの上に立ち、そこからの景色を見る
支えてくれている家族、道中で出会ってきた友人やミュージシャン、そして今僕の周りにいてくれるメンバーやスタッフやT.N.Tの音楽を聴いてくれる皆様はもちろん、いつかの冬に、ギタリストの指がかじかんでは困るだろうと缶コーヒーをくれた方、初めて僕のギターにチップをくれた方、初めて僕の演奏にコメントをくれた方まで、今僕が立っているこの場所から全員しっかりと見えています。全部覚えています。そんな大小様々な積み重ねで今の僕はここに立っています。
自分だけの力で成し得た事なんて片手で数える程もありませんが、皆様のお陰で成し得た事は皆様の手を借りないと数えられない程あります。ありがとうございます。そしてすみません、この先もずっと手をお借りします。そしてまた積み上げ、またそこから盛大に感謝を伝えます。
願っても立てないようなそんな夢の舞台、武道館。僕はそこに立って、そこから見渡して、そして伝えます。宜しくお願いします。（Ryu.）