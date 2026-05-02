「日本ハム５−１オリックス」（１日、エスコンフィールド）

本塁打両リーグトップの大砲、日本ハム・万波中正外野手（２６）が、大技小技で２連勝に貢献した。まずは２点リードの四回１死一、三塁で、意表を突くセーフティースクイズ。投手と一塁手の間を抜く見事なプッシュバント（記録は遊撃内野安打）で追加点を挙げ、塁上でニンマリだ。

「何かありそうだなと予想はしていた」と新庄監督の奇襲サインにもキッチリ対応。昨年８月５日の西武戦で決めた２ランスクイズに続く成功に「思い描いた通り。（横浜）高校時代に死ぬほどバントはやったので、めっちゃ自信はあります」と胸を張った。

そして六回には曽谷の甘いフォークを右中間席に運ぶ９号ソロ。１０試合ぶりの一発に、また笑みがはじけた。相手の厳しいマークに直近４試合は無安打。前の打席でスクイズながらヒットが出たことが「いい気分で次の打席に入れたのは間違いないかな」と豪快弾につながった。

チームとして、２発に小技も絡めた本来の攻撃で、オリックス戦の連敗を３で止めて４位浮上。新庄監督は「選手に聞いてあげて」とコメントを残して引き揚げたが、５月反攻ののろしとなる勝ち方だった。