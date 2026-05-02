アーティスト、タレントの手越祐也（３８）がボーカルを務める４人組ロックバンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」が１日、日本武道館での単独公演「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ」を来年２月４日に行うことを、東京・Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕで行った全国６都市ツアーの千秋楽公演で発表した。手越が武道館でライブを行うのは初めて。ロックの聖地とされる夢の舞台に、新たな仲間を率いてたどり着いた。

昨年２月の活動開始から１年あまりで、早くも大舞台を現実のものとしたＴ．Ｎ．Ｔ。手越は「バンドを結成してまだ長い期間がたっているわけではない中で、日本人にとっても海外の方にとっても特別な場所である日本武道館に立てることを、心からうれしく思います」と喜びを語った。

Ｔ．Ｎ．Ｔはデビュー直後の４月にリリースした初のＥＰ「ＺＥＲＯ」が主要音楽配信チャートを席巻。そこから約半年で、第１０４回高等学校サッカー選手権大会の応援歌にも抜てきされた。「バズリズムＬＩＶＥ２０２５」など大型イベントやフェスにも多数出演。今年４月からは初のフルアルバム「ＤＥＴＯＮＡＴＩＯＮ」をひっさげ、全国６都市を巡るツアーを開催していた。

現在のメンバーは手越祐也、ｋｙｏｈｅｙ、Ｆｕｒｕｔａｔｓｕ、Ｒｙｕ．の４人。中でも圧倒的なキャリアを誇る手越にとっても「僕自身、これまでスタジアム、ドーム、アリーナ、ライブハウスなど、さまざまな舞台に立たせてもらってきましたが、日本武道館でライブをするのは初めてになります」という。

「今までの経験の中で、まだ立ったことのない舞台やシチュエーションは少なくなってきていますが、武道館は初めてなので、どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています」と高揚感にあふれた手越。大舞台への思いは人一倍で、「『武道館に立ったアーティスト』という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らＴ．Ｎ．Ｔの音楽を全力でぶつけたいと思います」と気合を入れた。

◆手越祐也（てごし・ゆうや）１９８７年１１月１１日生まれ。神奈川県出身。２００２年に芸能界デビュー。歌手活動を中心に活躍しながら俳優としても活動し、１１年にドラマ「デカワンコ」（日本テレビ系）などに出演。２０年に事務所を退所し独立。２５年２月にＴ．Ｎ．Ｔを結成。特技はサッカー、ゲーム。身長１６８センチ。血液型Ｂ。