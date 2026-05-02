◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人の高梨雄平投手（３３）がいきなり大仕事を成し遂げた。この日、１軍に昇格し８回に今季初登板。一打同点の大ピンチを連続三振で切り抜け、左拳を握った。「いい集中力でいけた」。笑顔がはじけた。

緊迫した場面で名前が呼ばれた。８回から登板していた田和が１死二、三塁のピンチを招いたタイミングで降板。昨年９月１８日以来の１軍マウンドだったが、落ち着いていた。スライダーで前川のバットに空を切らせ、福島も見逃し三振。「最高の結果。やっぱり気持ちいいですね」。１球ごとにわき上がる大声援。久しぶりの１軍の舞台は、格別だった。

昨季終盤に右座骨部の炎症で故障班に合流。地道にリハビリに励んできた。「健康に野球をできるっていいことだなと、けがをして改めて気づいた」。３月末に３軍戦で実戦復帰を果たし、この日念願の１軍へ。「トレーナーに感謝です」。担当の柳原トレーナーへ、感謝の思いを口にした。

これで通算４５０登板目。現役では１１位の大記録だ。大勢がコンディション不良で投手は総力戦。「今までも目の前の１試合、１試合という気持ちでやってきた。これからもそれを継続するだけ」。昨年からの甲子園１点差試合は１０戦連続で止まったが、息をのむような接戦は変わらない。それだけに頼れる左腕が際だった。（北村 優衣）