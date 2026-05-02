◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人は絶体絶命のピンチを３度しのいだ。甲子園で守り勝ったことはチーム全体に自信になるはずだ。

初回は１死満塁で田中将のフィールディングが光った。大山のボテボテのゴロを素早いダッシュでさばき、難しい体勢から本塁に送球。阪神がリクエストをするほど際どいタイミングでアウトにした。セーフなら初回から大量失点の可能性があった。この守備で流れを呼び込み、２回の平山の２点先制打につながった。

逆に６回は走塁ミスで相手に流れが傾き、土俵際で踏ん張った。先頭で出塁した平山がけん制死。１ボールで、相手バッテリーは作戦を探るけん制を入れる確率が高かった。状況を理解していれば逆を突かれることはなかった。その裏、球数が１００球を超えた田中将は球が浮き始め、１死満塁で降板した。

２番手の船迫は前川にストライクゾーンで勝負できず押し出し四球を与えたが、続く福島には開き直って、カウント１―１から内角ストレート。この１球で気持ちが前に向き、福島を二ゴロ併殺打。吉川の素早く正確な二塁へのバックトスも生き、俊足の福島が間一髪アウトとなった。吉川が二塁にいると内野が締まる。

８回は高梨が２点リードの１死二、三塁のピンチで前川、福島を三振に仕留めた。２人とも３―１の不利なカウントとなったが、修羅場をくぐってきた経験で若い打者を封じた。

５月の初戦を終えて貯金４は投打に主力を欠く今の戦力では上々だ。粘り強く勝ってきたことを象徴するような白星だった。 （スポーツ報知評論家・掛布 雅之）