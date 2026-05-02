「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）

頼れる左腕が２９日ぶりに１軍に帰ってきた。昇格即、上がった今季初の甲子園のマウンド。阪神・及川雅貴投手（２５）は目いっぱい腕を振り、「３人で終わることができたので良かった」と表情には安堵（あんど）感もにじんだ。

２点差に詰め寄った直後の七回に出番を迎えた。キャベッジは２球で追い込み、スライダーで二ゴロ。吉川も２球で追い込み、４球目のスライダーで空振り三振とした。最後は中山を初球のスライダーで二ゴロとし、三者凡退。「ストライク先行で、優位に立てたところが良かった。３人目も初球で振ってきましたけど、それも１人目、２人目の内容見ての結果」とうなずいた。ただ、「まだまだ上げていけると思いますし、反省すべきボールもあった」と満足はしていない。

昨季は両リーグ最多の６６試合に登板して防御率０・８７と飛躍。しかし今季は２試合に登板し、防御率９・００と不調で４月３日に出場選手登録を抹消された。約１カ月のファーム生活は「技術的なところもそうですし、コンディションの部分もしっかり見つめ直せた」と自身と向き合う時間になった。

チームは今季、石井を欠き、リリーフ陣が苦しむ試合も多い。そんな中で帰ってきた及川の存在は大きい。「岩崎さんを中心に、中継ぎとしてワンチームでやっている。その一員になれるように、またチームのために腕を振っていきたい」。再出発した左腕が、また輝きを放っていく。