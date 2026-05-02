巨人５―３阪神（セ・リーグ＝１日）――巨人は二回、平山の２点適時打で先制し、三回にダルベックの３ランで加点。

継投で逃げ切った。阪神は１０安打を放ったが、後半の好機で１本が出なかった。

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冷たい風が吹いた甲子園で、巨人の田中将が粘った。８安打を浴びながら六回途中３失点。今季最多の８三振を奪う力投を見せ、日米通算で歴代２位の黒田博樹さん（元広島）に並ぶ２０３勝目をつかんだ。

一回、ピンチはいきなり訪れた。一死から３連打で満塁となり、打席には５番大山。外角の速球でゴロを打たせると、すかさずマウンドを駆け降りて打球をつかみ、本塁へ送球。好フィールディングで失点を防いだ。続く小幡はすべて直球で３球三振に仕留め、切り抜けた。

毎回のように走者を背負っても、丁寧にコースを突いて要所を締めた。六回、満塁のピンチを背負って降板したが、救援陣の粘りで白星を手にし「リリーフにも野手の守りにも、みんなに勝たせてもらった」とチームの力に感謝した。

記録で並んだ黒田さんは特別な存在だ。米大リーグ挑戦１年目にヤンキースでともにプレーした際には、「たくさんヒントをいただいたし、戦う姿勢を間近で見て、勉強になった」。同じユニホームを着た期間は１年だったが、その後のキャリアに大きな影響を与えた。

あと一歩で勝ち星を逃した前回登板の後、黒田さんから久しぶりに連絡をもらったという。「早よう抜いてくれ」。尊敬する先輩からのエールに「最近、黒田さんを近くに感じていたので、並べてうれしい」と胸をなで下ろした。

ただ、「数字上で並んだだけ。その人に並んだとは思っていない」とすぐに気を引き締める。先発ローテーションを力強く支える右腕にとって、この勝利も通過点に過ぎないはずだ。（緒方裕明）