数々の偉業を成し遂げ、選手生命を揺るがすケガも乗り越えてきた錦織が、ついに大きな決断を下した。1日早朝、自身のSNSに声明文を発表。「今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。これまでのすべてを振り返ったとき、“やり切った”と胸を張って言える自分がいます」などと思いを込めた。

5歳で父・清志さんにラケットを与えられ、その魅力にのめり込むと、小2の時の文集には「テニスでオリンピックにでて金メダルをとるゆめ」と記した。盛田正明テニス・ファンドの支援を得て、中2だった03年9月に米IMGアカデミーに留学。07年にプロ転向すると、翌08年2月のデルレービーチ国際でツアー初優勝。松岡修造以来、日本男子2人目の快挙で長らく低迷していた日本テニス界に光を差し込んだ。

14年全米オープン準優勝、15年には世界ランキングはアジア人男子歴代最高の4位に到達し、16年リオ五輪では銅メダルを獲得。数々の金字塔を打ち立ててきたが、錦織の魅力は記録だけでは語り尽くせない。身長1メートル78と大きくない体でビッグサーバーに立ち向かい、足を使った頭脳的なテニス、代名詞となった「エア・ケイ」で世界を魅了した。

代償として度重なるケガにも悩まされ、17年には右手首、19年には右肘を手術。22年には左股関節手術に右足首の故障も重なり、全休を余儀なくされた。先月には海外メディアで引退報道が出たが、その時には否定。しかし長年、第一線で戦い、酷使してきた体は悲鳴を上げていた。

4月下旬のツアー下部大会後に休養に入ったが「残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」と記した。9月30日開幕の木下グループ・ジャパンオープン（東京・有明テニスの森公園）が有力視される現役最終戦で最後の輝きを放ち、19年間のプロ生活に別れを告げる。

≪代名詞「エア・ケイ」で「ビッグ4」撃破≫全盛期は男子テニスを席巻していた「ビッグ4」の時代と重なった。錦織はノバク・ジョコビッチ（セルビア）ラファエル・ナダル（スペイン）ロジャー・フェデラー（スイス）アンディ・マリー（英国）と好勝負を演じ、ビッグ4全員から勝利した選手として世界を魅了。15年3月には割って入る形で世界ランク4位となった。

14年全米オープン準決勝は3時間に迫る熱戦の末、当時世界ランキング1位のジョコビッチに勝利。ストロークに定評のあるジョコビッチでさえ「ケイ（錦織）のバックハンドの安定感はトップレベル」とうなった。16年リオ五輪3位決定戦では過去1勝9敗だったナダルをフルセットの末に撃破。ナダルは「ケガさえなければ、間違いなく世界トップ5の一人」と評した。

フェデラーは「錦織は17歳で初めて練習をしたときに信じられない才能を感じた」と述懐。マリーは「彼とはいつもラリーが長くなり、マラソンのような耐久戦になる」と卓越したフットワークが印象的だったようだ。

▽14年全米オープン 第10シードとして出場し、3回戦までは3試合連続のストレート勝ち。4回戦で第5シードのラオニッチ（カナダ）、準々決勝では第3シードのバブリンカ（スイス）と世界ランキングのトップ10をフルセットの末に連破。準決勝では第1シードのジョコビッチを得意のストローク戦の末に6―4、1―6、7―6、6―3で破り、決勝に進出。決勝ではチリッチ（クロアチア）にストレートで敗れた。

◇錦織 圭（にしこり・けい）1989年（平元）12月29日生まれ、松江市出身の36歳。5歳でテニスを開始。ジュニア時代から頭角を現し、中2で米IMGアカデミーに留学。07年に17歳でプロ転向し、08年にツアー初優勝。14年全米オープンでシングルスではアジア人男子初の4大大会決勝に進出。16年リオデジャネイロ五輪シングルス銅メダル。ツアー通算12勝で、世界ランキングは最高4位（現464位）。20年12月に元モデルの山内舞さんと結婚し、現在は2児の父。1メートル78、73キロ。利き手は右。