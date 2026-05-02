アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われているNPT再検討会議で、被爆者や広島県の横田知事らが演説し、核の廃絶を訴えました。

日本被団協 濱住治郎 事務局長

「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ウォー（戦争）、ノーモア・ヒバクシャ」

核軍縮に向けた道筋などを話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議では1日、NGOセッションが開かれ、冒頭で日本被団協の濱住治郎事務局長がこのように訴えました。

広島県 横田美香 知事

「核兵器廃絶を国連の次なる目標に盛り込むよう強く求めます」

演説した広島県の横田美香知事は核のリスクが高まっていると指摘し、「この異常な状況に決して慣れてはいけない」と強調。世界各国の指導者や若者に向け「被爆地を訪問してほしい」と呼びかけました。

公式プログラムで広島県知事が演説を行うのは初めてということです。

長崎県からは馬場裕子副知事が出席したほか、「平和首長会議」の代表者として広島と長崎の市長も登壇。長崎の鈴木史朗市長は「長崎を最後の戦争被爆地に」と力強く述べ、自身の演説を締めくくりました。