スポーツ報知では、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が月１度のペースでその時々の思いを語る「Ｒｏｂｅｒｔｓ’ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」を今季も連載する。開始から３年目となる２６年の第１回は、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇への思い、大谷翔平投手（３１）の打撃不振や、米球界で話題になっている“大谷ルール”について、赤裸々に語った。（取材・村山みち）

２０２６年シーズンも開幕して約１か月がたちました。ナ・リーグ史上初となるＷＳ３連覇への手応えはいかがですか？

「今のこのチームは、それを成し遂げるためのチームだと確信している。プレーオフに進出してチャンスをつかみ取れる自信はある。もちろん、３連覇をするためには少しの『運』も必要になるが、私は今年、歴史を作るチャンスがあると感じているんだ。それを達成するために、やるべき仕事は山積みだがね（苦笑）」

それではうかがいます。４月で最も印象に残っている出来事はなんでしょう？

「う〜ん…やはり、最も心に残った試合はトロント戦だね」

４月６〜８日のブルージェイズ戦ですね。昨季のＷＳで対戦した相手に２勝１敗で勝ち越しましたね！

「シーズン開始早々にトロントに戻ったことは、私にとってもチームにとっても、とても大きな意味があった。ＷＳ制覇からわずか数か月しかたっていない状況で再訪し、その時のようないろんなプレッシャーを感じずにいられた。そこで再び翔平が投げ、山本が投げた。これほど早くトロントに戻れたことはとても特別だったね」

投手では５登板で防御率０・６０と圧巻のスタートを切った大谷ですが、打者としては５９打席連続本塁打なしなどやや調子が上向かない時期もありました。監督もいろいろ助言されたんですか？

「基本的には、たまに『大丈夫か』と声をかけるだけだ。『調子はどうか』、『精神状態や体の具合はどうか』とね。声はかけるが、私はメカニクス（技術的な動作）の部分に深く入り込むことはしない。彼の様子を確認する程度にとどめている。彼の様子はいつもとまったく変わっていなかった」

４月は２度、登板時に打線に入らず投手に専念するなどマネジメントも大変そうですね…。大谷ルール【注１】についてもさまざまな意見が上がっています。

「翔平が二刀流選手として野球界にいることは素晴らしいと思っているし、彼の二刀流という役割に対して例外的な措置が取られることも、野球界にとって素晴らしいことだ。これは『ドジャースのためのルール』ではなく、『翔平のためのルール』であり、二刀流選手を持つどのチームにも機会はある。難しいのは、１人の人間に２つの仕事をさせているため、ドジャースも私も彼の管理に対して誠実でなければならないという点だ。そこに特に賢明に対処しなければならない。だから将来的には彼にもう少し休みを多く与えることも考えている」

開幕時には大谷からナインやコーチ陣に「ＳＥＩＫＯ」の腕時計がプレゼントされましたね。

「実はまだつけていないんだ。私が３年間愛用している時計は、私の幸運の時計だからね（笑）。これをつけて２度もＷＳを制覇したんだ。翔平から送られた時計は大切に保管してあるから、オフシーズンにつけるつもりだよ」

ロバーツ監督も「トラベラー」というウイスキーを贈られたそうですね。

「友人のカントリー歌手のクリス・ステイプルトン（１７年グラミー賞最優秀カントリー・アルバム賞受賞）が作っているウイスキーだからなんだ。ボトルに『２０２５ワールドシリーズ優勝』と刻めると言ってくれたので、それができるなら選手たちにプレゼントとして贈ると伝えたんだ」

【注１】大谷ルール 二刀流でプレーする選手に特化したルール。ひとつは先発投手が降板後にもそのままＤＨとして打者として出場できる。もうひとつは、ベンチ入り枠。メジャーでは２６人の登録枠の内、投手１３人、打者１３人と規定されてるが、「二刀流枠」は投手枠にカウントされず、実質投手を１４人登録できる。

〇…ドジャースは４月３０日（日本時間１日）は試合がなく、１日（同２日）からはカージナルス、アストロズとの敵地での６連戦となる。大谷は５日（同６日）の敵地・アストロズ戦での先発が有力視される。３日（同４日）の敵地・カージナルス戦で相手先発は昨季途中まで同僚だったメイの予定。佐々木は２日（同３日）のカ軍戦、山本は４日（同５日）のア軍戦での先発が見込まれている。