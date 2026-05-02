◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１６―５ＤｅＮＡ（１日・神宮）

ヤクルト・丸山和郁外野手（２６）が１日のＤｅＮＡ６回戦（神宮）でプロ野球７８度目のサイクル安打を達成した。７回１死の第５打席で左翼へ二塁打を放ち、記録を達成。球団では２１年９月１８日の巨人戦の塩見泰隆以来８人目の快挙となった。今季最多となる１６点を奪った打線をけん引し、首位・阪神とゲーム差なしに迫った。

快挙を期待する声援が右翼席から届いてきた。７回１死で迎えた第５打席。「サイクル狙え、マルヤマ！」。そんな声に丸山和は「狙って打てるもんじゃない」と心の中でつぶやきながらも１３５キロのスライダーに反応。フラフラと上がった飛球が左翼にポトリと落ちた。「神風が吹いて落ちてくれました」。野球人生で初のサイクル安打。二塁上でつくったぎこちないガッツポーズが初々しかった。

この日、今季初めて「１番・右翼」で先発。２回の右前打が着火点になると４回には右中間三塁打。５回には右越えへ２号ソロと、昨季までの４年間で１本塁打だった左打者が自身の記録を更新して記録をグッと近づけた。９０年に達成していたのが池山監督。自身は三塁打で記録を決めた。「私の名前が出てきたからよかったよ。サイクル安打ってそう簡単に出ないから」と自分のことのように喜んだ。

５年目を迎える今季。外野の定位置を争うが、この日が１１試合目の先発だった。８回にも右前安打を放ちプロ初の５打席連続安打。定位置獲得へ最高のアピールになった。「サイクル安打が出て大口かもしれませんけど、通過点というか野球人として長くプレーしたいのでしっかり結果を出せるよう頑張っていきたい」と引き締めた。

イベントユニホームを着たファンで緑一色に染まったスタンドへ、お立ち台から「実は、（４月）１９日にパパになりました」と声高らかに報告した。愛すべき守るものもできた。神風に乗って、丸山和がレギュラーの座を奪い取る。（秋本 正己）

【記録メモ】丸山和（ヤ）が、昨年８月１９日ヤクルト戦の丸（巨）以来、プロ野球７３人目７８度目のサイクル安打を達成した。セでは４０人目４３度目（１リーグ２度、パ３２人３３度）。球団では２１年９月１８日巨人戦の塩見以来８人目。丸山は通算３本目の本塁打でサイクル安打を成し遂げた。これまで、０３年５月３日西武戦のオーティズ（オ）が４本目。日本人では８５年５月２２日ロッテ戦の岡村隆則（西）の６本目だが、丸山は通算本塁打最少での達成になる。