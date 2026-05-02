◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が阪神戦（甲子園）で６回途中３失点、移籍後最多となる８奪三振の粘投で、今季３勝目を挙げた。日米通算２０３勝となり、黒田博樹に並ぶ歴代２位となった。打線も２回に平山の２点打で先制。３回には２試合ぶりのスタメンとなった４番ボビー・ダルベック内野手（３０）の阪神戦４発目となる左越え３ランで突き放し、終盤の小刻みな継投で反撃をしのいだ。同一シーズンでは１９年以来の甲子園３連勝で貯金を今季最多タイの４とし、首位・阪神に１・５差に迫った。

手放しで喜ぶことはしなかった。自身１３年ぶりの開幕３連勝も、田中将に笑みはなかった。「苦しい投球でリリーフに託すしかなかった。直球の制球が定まらなかった」。６回途中１０４球で３失点。３点リードの６回１死満塁で降板し、船迫の火消しに救われた。「本当、みんなに勝たせてもらいました」と頭を下げた。

初回１死満塁の大ピンチを投ゴロ、空振り三振で脱出。序盤の粘りが５点の援護につながった。奪三振は巨人２年目で最多の８。４月１６日に続き、甲子園で白星を挙げた。３回に２失点した直後はグラブで顔を覆い、ふがいない自分にカツを入れた。ギアを上げた５回は佐藤、大山を連続Ｋ。日米通算２０３勝目を手にした。

肩を並べたのはメジャー挑戦１年目にヤ軍で同僚だった黒田氏。「うれしいですよ。ただ、数字上で並んだだけです」。その言葉に最大限の敬意が詰まっていた。実は登板前夜。遠征への荷出し中に、解説で東京Ｄに来場した先輩とばったり遭遇。ベンチ裏で激励された。

７回途中０封と好投しながら勝利投手になれなかった４月２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）後には、愛情たっぷりに「はよ（記録を）抜いてくれ」と連絡ももらっていた。「『いやいやいや（笑）』と。久しぶりにお会いすることができてうれしかったですし、ここ最近黒田さんを近くに感じていたので。並べて良かった」。記録の偉大さを改めてかみしめる１週間だった。

今季は５登板全て敵地で快投。ビジターでの開幕３連勝も、楽天で２４勝無敗を成し遂げた１３年以来となった。バンテリンＤ、マツダ、甲子園、横浜、そして再び甲子園。毎回異なる条件下でも大崩れをしない。経験値と多彩な球種で翻弄（ほんろう）している。

２０年目にして新たな武器も手に入れた。超スローカーブ。２月の宮崎キャンプがきっかけだった。「遅くていいから、投げてみて。バッターって（緩急で）抜かれると意外と嫌なもんだよ」。声の主は阿部監督。特に腕の振りが緩みやすいため長年あえて投げてこなかったが、指揮官に背中を押されて挑戦。あっという間にマスターした。

データになかった球種が加われば、敵は意識せざるをえない。今季初登板で９９キロ、前回９５キロ。この日は今季最遅９１キロと更に精度を上げて投球のアクセントにした。今季最多４四球は改善点だが、伝統の一戦は２戦２勝。明るい材料であり続けている。（堀内 啓太）