歌手で俳優の手越祐也（３８）がボーカルを務める４人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」（ティー・エヌ・ティー）が１日、東京・Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕで全国ツアー最終公演を行い、来年２月４日に日本武道館で単独公演を開催することを発表した。

バンドを率いる手越は、アイドルグループ時代にドームやアリーナなど多くの大会場を経験しているが、「日本武道館でライブをするのは初めて」と大興奮。公演名を「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ」と題した、人生初の舞台に向けて「どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています」と声を弾ませた。

「Ｔ．Ｎ．Ｔ」は、昨年２月に活動を開始したばかりで、「Ｔｈｅ Ｎｅｘｔ Ｔｒｉｇｇｅｒ」が由来。「音楽シーンの新たな起爆剤になる」という意味が込められている。昨年１２月〜今年１月の「第１０４回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌「未来へ」を国立競技場で熱唱するなど、高い注目を集めてきた。

勢いそのままに武道館にたどり着き、手越は「世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、『武道館に立ったアーティスト』という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らＴ．Ｎ．Ｔの音楽を全力でぶつけたい」と熱烈演奏を約束。ドラムのｋｙｏｈｅｙも「音楽シーンに風穴を開けられるような信念を轟音（ごうおん）に乗せます」と意気込んだ。