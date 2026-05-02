『新婚さん』“法律を変えた”54歳夫＆43歳妻、子育て経験持つシングル同士「前の妻のことを許せているのか」→驚きの回答 結婚後は“別居婚”に
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）のあす3日放送回には、子どもを育ててきたシングル同士で再婚しながら、現在は“別居婚”を選択している新婚さんが登場する。
【動画】「一生で1番大きなプレゼント」妻の息子からの一言を明かす夫
今回の新婚さんは、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻。夫はかつて、3人の子どもを育てるシングルファーザーで、約20年にわたって主夫として奮闘。生活にも困窮した当時、児童扶養手当が母子家庭のみ対象で、父子家庭には支給されなかったことに疑問を持ち、同じ立場のシングルファーザーたちとNPOを立ち上げて活動。やがて父子家庭にも手当が支給される流れを作ったという。妻が後に知ったのは、そんな「法律を変えた人」としての顔だった。
一方の妻も、離婚後は実家に戻り、育児、仕事、祖父の介護に追われる日々を送っていた。疲れ切ったある日、休憩のつもりで久しぶりにSNSを開き、「#福岡県」「#子育て」「#シングル」と検索。そこで目に留まったのが夫の投稿だった。キラキラして見えた写真に心を動かされ、「シングルマザーで疲れています。あなたの投稿の写真が素敵でした。よかったらお話聞きたいです」とダイレクトメールを送った。
メッセージを受け取った夫は、「かわいい女の子からメッセージなんてツリ（詐欺）じゃないか」と疑いつつも、やり取りを重ねるうちに会ってみることに。妻にとっては恋心というより、同じシングルとして人生の“師匠”に会いに行くような気持ちだった。ところが初対面で食事をし、夫が用意していたモルックで遊ぶうち、妻は自然と笑顔を取り戻していく。
やがて妻は、どうしても聞きたかった「前の妻のことを許せているのか」という質問をぶつける。夫は「なんとも思っていない」「結果として3人育てられたのがすべて」と軽やかに返答。その境地にどうすれば至れるのかと尋ねた妻に、夫がまさかの回答。想定外すぎるひと言に、MC2人も思わず絶句…。
さらに夫は、その勢いのまま「僕とお付き合いしませんか」と告白。初対面での急展開ながら、妻もその日、交際を受け入れた。それから3年、結婚の二文字が見えてきたきっかけは妻の息子だった。夫から「村でお祭りがあるから、息子を連れて遊びに来たらいいよ」と誘われ、親子で嘉麻市の家を訪れると、夫も村の人たちも温かく迎え入れてくれたという。
2人は2025年11月に結婚。ただし、息子の学校生活を考え、週末に互いの家を行き来する別居婚を選んだ。男の子を育てる上での悩みを夫が言わずとも汲み取ってくれることも大きく、最近では息子が自転車に乗れるよう、夫が教えてくれたそう。
番組では、息子が夫へ仕掛けたサプライズ動画も紹介される。そこで、夫は「一番大きな誕生日プレゼント」と深く感動する。
【動画】「一生で1番大きなプレゼント」妻の息子からの一言を明かす夫
今回の新婚さんは、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻。夫はかつて、3人の子どもを育てるシングルファーザーで、約20年にわたって主夫として奮闘。生活にも困窮した当時、児童扶養手当が母子家庭のみ対象で、父子家庭には支給されなかったことに疑問を持ち、同じ立場のシングルファーザーたちとNPOを立ち上げて活動。やがて父子家庭にも手当が支給される流れを作ったという。妻が後に知ったのは、そんな「法律を変えた人」としての顔だった。
メッセージを受け取った夫は、「かわいい女の子からメッセージなんてツリ（詐欺）じゃないか」と疑いつつも、やり取りを重ねるうちに会ってみることに。妻にとっては恋心というより、同じシングルとして人生の“師匠”に会いに行くような気持ちだった。ところが初対面で食事をし、夫が用意していたモルックで遊ぶうち、妻は自然と笑顔を取り戻していく。
やがて妻は、どうしても聞きたかった「前の妻のことを許せているのか」という質問をぶつける。夫は「なんとも思っていない」「結果として3人育てられたのがすべて」と軽やかに返答。その境地にどうすれば至れるのかと尋ねた妻に、夫がまさかの回答。想定外すぎるひと言に、MC2人も思わず絶句…。
さらに夫は、その勢いのまま「僕とお付き合いしませんか」と告白。初対面での急展開ながら、妻もその日、交際を受け入れた。それから3年、結婚の二文字が見えてきたきっかけは妻の息子だった。夫から「村でお祭りがあるから、息子を連れて遊びに来たらいいよ」と誘われ、親子で嘉麻市の家を訪れると、夫も村の人たちも温かく迎え入れてくれたという。
2人は2025年11月に結婚。ただし、息子の学校生活を考え、週末に互いの家を行き来する別居婚を選んだ。男の子を育てる上での悩みを夫が言わずとも汲み取ってくれることも大きく、最近では息子が自転車に乗れるよう、夫が教えてくれたそう。
番組では、息子が夫へ仕掛けたサプライズ動画も紹介される。そこで、夫は「一番大きな誕生日プレゼント」と深く感動する。