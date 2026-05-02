女優大竹しのぶ（68）が、ミュージカル「GYPSY」（5月6〜24日＝東京・日本青年館ホール、6月に愛知、福岡、大阪で上演）に主演する。初演から3年ぶりの再演で“究極のショービジネスマザー”という主人公ローズを演じる。役への思い、そして女優、母としての素顔に迫った。

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娘2人を売り出そうとする、ローズというパワフルな女性。

「自分がスターになりたかった夢を娘2人に押し付けるけど、娘たちは自立して離れていく。なんか勝手な女だなとは思いますね、ほんとに。でも人生ってそんなにうまくいかないし、夢があったとしてもいつか忘れていってしまうもの。ちょっと切ない感じもする。華やかなショービジネスなのに売れない、本当に末端のショービジネスの世界。そこらへんが面白いですね」

大竹は1973年（昭48）にフジテレビ系ドラマ「ボクは女学生」のオーディションに合格して芸能界デビュー。75年に映画「青春の門」のヒロイン、NHKテレビ小説「水色の時」主演と、デビューしてから、ずっと女優として活躍し続けている。でも、子供の頃から女優になりたかったわけではない。

「父が教師をしていたので、父と同じように学校の先生になるのが一応、私の夢だったんです。先生になるものだと思っていたんだけど、なんかミーハーな気持ちで受けたオーディションに受かって、それからあっという間にという感じでした。でも、ちっちゃい時から、学芸会なんかでお芝居することとか、想像することとか、そういうのはすごく好きでしたね、はい」

ローズは娘2人に自分の夢を託して、愛情を注いだ。大竹自身も2人の子供の母親。IT企業を経営する長男（41）とタレントIMALU（36）を、92年（平4）の明石家さんま（70）と離婚後は1人で育ててきた。

「自分の夢を押しつけるようなことは、ないですね。子供たちもある意味、自分というものがあった。女優の仕事を持っているので、母親としての仕事をすごく必死になって、育ててきたっていうのはありますね。あの子たちからしたら、もっと母親としてやってもらいたいというのがあったのかなとも思うけど」

女優、母親、2つの仕事をこなしてきた。

「ほんとちっちゃいことですけど、娘がダンスをずっと習っていて、大きな発表会があって何カ月もお稽古していたんです。ホールを借りての練習とかが遠い所だと、送り迎えとを私がしなくちゃいけない。そうすると、なんかステージママの気持ちがあって、頑張ってほしいなと思って。だけど娘は娘で、もうすごい独立心が強い子だったので、みんなと一緒に終わった時は『お母さん、ちょっと離れてて』って言われていました。彼女は、ちっちゃい時から自立したいというすごい思いがあって、私は一緒にいたいという思いがありましたね。子供2人とも、なんですかね、私が女優であることが好きじゃないっていうことではないんですけど、普通の母親としてしか見ていなかった部分もありました」

長男は芸能界とは違う道に進み、IMALUは大竹とは別に自分の道を進んでいる。

「娘は葛藤していた部分があって、そこから抜け出せた。私からなんか言う時もあるし、ちょっと、そっと引いて見ている時もある。そうですね、なんかそこらへんは、親の方も子供の成長を見ながら親になっていって、学んでいくんだなっては思いましたね」

女優をしながら子育て。人には見せない苦労もあったはずだ。

「いや、苦労はしていないですね。子育てとの両立という意味での苦労はあったけれども、女優というところでの苦労はあんまりないですね」（続く）

◆大竹（おおたけ）しのぶ 1957年（昭32）7月17日、東京都生まれ。74年フジテレビ「ボクは女学生」で女優デビュー。75年映画「青春の門 筑豊編」で本格デビュー。76年NHKテレビ小説「水色の時」。79年映画「あゝ野麦峠」。86年TBS「男女7人夏物語」。87年TBS「男女7人秋物語」。92年映画「死んでもいい」。82年にTBSディレクター服部晴治氏と結婚も87年西別。88年明石家さんまと再婚も、92年（平4）に離婚。158センチ。血液型A。

◆ミュージカル「GYPSY」 ローズ（大竹）は2人の娘、ルイーズ（田村芽実）、ジューン（富田鈴花）のステージママ。だが、才能のあるジューンが、駆け落ちしてしまう。ルイーズと再起を図るが、手違いでストリップ劇場の仕事を受けてしまう。

◆公演スケジュール

5月6〜24日 東京・日本青年館ホール

6月5〜7日 愛知・刈谷市総合文化センターアイリス大ホール

6月12〜14日 福岡・キャナルシティゲイ上

6月19〜23日 大阪・森ノ宮ピロティホール