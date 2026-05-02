M−1グランプリ2021王者、錦鯉の独演会ツアー「その男、バカにつき」が、23日の東京・有楽町のヒューリックホールから全国10都市で12公演行われる。ボケの長谷川雅紀（54）とツッコミの渡辺隆（48）に意気込みを聞いた。

21年暮れにM−1優勝。23年から始まった独演会ツアーも、今年で4年目だ。渡辺は「もう、あっという間でしたね。優勝した頃は、まだコロナ禍の影響が残っていた。衝立（ついたて）を2人の間に立てて、漫才をやってたりしましたからね」。結成は2012年（平24）、来年までM−1に出られる。長谷川は「来年がラストイヤーですね。56歳になる年まで出られると頑張っていましたから」。

ツアーの題名「その男、バカにつき」は渡辺が決めた。「決めたっていうか、いろいろと候補を出して、どれがいいかスタッフも含めて選んでもらった」。コンプライアンス（法令や社会規範の順守）が厳しい、面と向かってはバカと言えない時代だ。渡辺は「僕は、おそらくですけど、バカっていう言葉を悪い意味にとっていない。ご飯を食べさせてもらっているのが、バカなことを言ってだから」。

漫才の実力十分のM−1王者。大人たちだけでなく、子供たちにもすごい“アイドル人気”だ。舞台に登場するなり、子供たちの熱狂に火がつき、大きな声援を送られる。

渡辺は「そうですね、お子さんは多いですね。本当に不思議で、M−1優勝前にライブに出ていた時は、お子さんを相手にしていたわけでもないし、それを狙ってというわけじゃ、もちろんない。同世代のお笑い好きしか来ていなかったけど、こうやってテレビに出させてもらえるようになったら、子供たちが応援してくれる。まあ、本当に不思議」。長谷川は「いや、本当にありがたい。営業の時には、子供たちがテントの中をのぞき込んでくる。そして『あ、雅紀だ』って。小学生に呼び捨てで友達みたいに扱われています」。

小学生と同級生に見える。そんな50代、他にいない。渡辺は「子供たちと、本当になじんでますね」。長谷川は「完全に友達だと思われているかもしれないですね。」と笑う。

渡辺は「ドラえもんみたいな感じで思われてるんじゃないかな」。長谷川は「確かにホント、僕は着ぐるみだから。アンパンマンみたいに思っているかもしれない」。渡辺は「本当の人間だと知ったら、みんなショック受けるんじゃないかな」。長谷川は「その可能性がありますね、下手したら。だからですかね、なんか結構ベチベチたたかれて、痛いんすよね」。

M−1王者になるまではひもじい思いもしたが、優勝してからは着ぐるみと間違えられるくらい太った。長谷川は「173センチだった身長は、縮んで172センチ。で、体重はテレビに出られる前は73キロだったのが、最大94キロまで行きました。今は85キロ前後を行ったり来たりです」。

今年は群馬・高崎と宮城・多賀城が初めての土地。渡辺は「全部新ネタですが、まだ全部できているわけじゃないんです。去年は1公演で7本ぐらいでちょうどよかった。一応、単独公演はのびのびとやった方が、いいかなみたいな。無駄話とかもいっぱいします」。

一番大きな会場はオープニングとなる、東京・有楽町のヒューリックホール。渡辺は「800人を超える人が入るんですよね。本当にありがたいことです。数年前じゃ、考えられなかったことですから」。M−1王者になる前で一番少ない客は「2人かと思ったら、1人と犬1匹だった。マダムが1人でいて、なんか横に人かと思ったら犬がいました」と笑った。

世の中が変われば、笑いも変わる。AIがネタを作る時代が、そこまでやって来ている。渡辺は「もう許される世の中になって来ちゃいましたね」。長谷川は「本当に急速にAIの波がやって来ました。こないだもAI関係の番組の収録に2つぐらい行ってきました」。

渡辺は「なんかね、人間よりAIが演じた方が面白くなるかもしれない」。長谷川は「かむこともないし、ネタがとぶこともない」。“AI雅紀”が出てきて「こんにちは〜」とあいさつする日も遠くない気がする。渡辺「やるようになると思います。もっと強く、たたけますね」と笑った。

長谷川は一昨年8月に8年付き合った女性と結婚。昨年の正月に発表して、同居するようになってから、ちょうど1年になる。「やっと慣れてきたという感じですかね。あんまり向こうのことも知らなくて、一緒にひとつ屋根の下で住むようになって、相手のことが初めて分かるようになりました。4歳年下なんですけど、それまで大阪に住んでいて、東京が初めてでしたから環境の違いが大変みたいでした。感謝してるというか、やっぱり健康面を気遣ってくれて、ご飯とかも毎日作ってくれますし、そういう面では助かっていますよね。お酒も家ではビール2缶まで。外では飲みますけどね」。

渡辺は、4月から文化放送で新番組「錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に」（土曜深夜3時30分）がスタートした。スナック、AVなどのおじさんトークに「聞いていて恥ずかしい気持ちもあったけど、自分の中に伸びしろを感じましたね」と話している。

【小谷野俊哉】

◆錦鯉（にしきごい） 長谷川雅紀（はせがわ・まさのり）は1971年（昭46）7月30日、札幌市生まれ。高校卒業後、専門学校を中退してフリーター、ホストをへて「劇団しゃどうず」入団。94年（平6）に札幌吉本に所属してお笑いコンビ、マッサジルとしてデビュー。11年に解散。171・8センチ。血液型O。渡辺隆（わたなべ・たかし）は78年4月15日、東京都生まれ。99年にNSC東京に入学。00〜04年にガスマスク、04〜08年に桜前線でコンビ活動。170センチ。血液型O。12年にコンビ結成。

◆錦鯉独演会「その男、バカにつき」◆

5月23日 東京・ヒューリックホール（午後4時開演）

5月30日 北海道・共済ホール（午後6時開演）

5月31日 北海道・共済ホール（午後0時30分開演）

6月7日 群馬・高崎芸術劇場（午後3時30分開演）

6月13日 宮城・多賀城市民会館（午後5時開演）

6月14日 愛知・中電ホール（午後3時開演）

6月20日 福岡・電気ビルみらいホール（午後3時30分開演）

6月21日 岡山・オルガホール（午後3時開演）

6月28日 新潟・新潟市民プラザ（午後1時30分開演）

7月4日 大阪・大阪府立男女共同参画・青少年センター(午後3時30分開演）

7月5日 静岡・清水テルサホール（午後3時開演）

7月18日 東京・一ツ橋ホール（午後4時開演）