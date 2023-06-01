（NY時間15:15）（日本時間04:15）

トゥイリオ＜TWLO＞ 183.00（+34.94 +23.60%）



クラウド通信ＡＰＩのトゥイリオ＜TWLO＞が大幅高。前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の既存事業売上高やフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを上方修正している。



アナリストは「第１四半期は従来の会社見通しを大幅に上回った」と指摘。「それは事業全体に渡る幅広い強さを反映している」と評価している。



「コミュニケーション・プラットフォーム提供企業から、より広範なインフラ層へと進化しており、顧客エンゲージメント開発者向けプラットフォームとしての戦略的重要性が高まっていることを示唆している」とも分析した。



（１－３月・第１四半期）

・１株利益（調整後）：1.50ドル（予想：1.26ドル）

・売上高：14.1億ドル 20％増（予想：13.4億ドル）



（４－６月・第２四半期見通し）

・１株利益（調整後）：1.27～1.32ドル（予想：1.29ドル）

・売上高：14.2～14.3億ドル（予想：13.9億ドル）

・既存事業売上高：10～11％増（予想：8.53％増）



（通期見通し）

・FCF：10.8～11.0億ドル（従来：10.4～10.6億ドル）（予想：10.6億ドル）

・既存事業売上高：9.5～10.5％増（従来：8～9％増）（予想：8.7％増）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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