「日本代表選手を全員連れてこい」まさか！イングランド古豪の“日本化”画策に韓国メディアが驚愕「異例の動きだ」
田中碧が所属するイングランドの古豪リーズは、日本人選手にご執心のようだ。
今季限りでスポルティングとの契約が満了となるMF守田英正やフェイエノールトのFW上田綺世などに関心を持ち、前者に関しては、英紙『Daily Mail』が、「リーズがプレミアリーグ残留を決めれば、彼は応じる意向とみられている」と報じた。
この報道に韓国メディアも驚きを隠しきれない。『スポーツ朝鮮』は「『日本代表選手を全員連れてこい！』プレミアリーグのクラブが異例の動き。日本代表ストライカーとセントラルMFの獲得を目指す」と見出しを打ち、次のように報じた。
「モリタは今シーズン限りでスポルティングを退団する日本代表MFだ。ボックス・トゥ・ボックス型のセントラルMFで、堅実な基礎技術を持つ万能型MFとして評価されている。過去にプレミアリーグのクラブへの移籍が噂されたモリタは、今夏の新たな挑戦を決意。リーズが獲得に関心を示しており、フリー移籍での獲得も視野に入れている」
同メディアは「リーズはすでに日本代表MFの田中碧を擁している。田中は昨シーズン、リーズのプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。しかし今シーズンはレギュラー争いで後れを取り、現在はローテーション要員としてプレーしている。モリタがリーズのオファーを受け入れれば、日本代表同士の強力な中盤コンビが誕生する可能性がある」と綴り、こう続けた。
「さらにリーズは、現在日本で最も注目を集めている上田綺世の獲得も目指している。リーズが上田獲得に向けてすでに準備を進めていることが確認された。スカウトを派遣し、上田のプレーを視察しているという」
「上田は、ファン・インボムが所属するフェイエノールトでキャリア最高のシーズンを送っている。リーグ戦29試合で25ゴール・１アシストを記録し、オランダリーグの得点ランキングトップに立っている。彼のパフォーマンスは、ヨーロッパの主要リーグの注目を集めずにはいられないほど素晴らしい」
サムライ戦士の共闘は、果たして実現するのか。今夏はワールドカップだけでなく、移籍市場にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
今季限りでスポルティングとの契約が満了となるMF守田英正やフェイエノールトのFW上田綺世などに関心を持ち、前者に関しては、英紙『Daily Mail』が、「リーズがプレミアリーグ残留を決めれば、彼は応じる意向とみられている」と報じた。
この報道に韓国メディアも驚きを隠しきれない。『スポーツ朝鮮』は「『日本代表選手を全員連れてこい！』プレミアリーグのクラブが異例の動き。日本代表ストライカーとセントラルMFの獲得を目指す」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「リーズはすでに日本代表MFの田中碧を擁している。田中は昨シーズン、リーズのプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。しかし今シーズンはレギュラー争いで後れを取り、現在はローテーション要員としてプレーしている。モリタがリーズのオファーを受け入れれば、日本代表同士の強力な中盤コンビが誕生する可能性がある」と綴り、こう続けた。
「さらにリーズは、現在日本で最も注目を集めている上田綺世の獲得も目指している。リーズが上田獲得に向けてすでに準備を進めていることが確認された。スカウトを派遣し、上田のプレーを視察しているという」
「上田は、ファン・インボムが所属するフェイエノールトでキャリア最高のシーズンを送っている。リーグ戦29試合で25ゴール・１アシストを記録し、オランダリーグの得点ランキングトップに立っている。彼のパフォーマンスは、ヨーロッパの主要リーグの注目を集めずにはいられないほど素晴らしい」
サムライ戦士の共闘は、果たして実現するのか。今夏はワールドカップだけでなく、移籍市場にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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