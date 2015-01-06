タレントで女優の野呂佳代（42）が1日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。女優の矢田亜希子（47）の“カラオケ事情”に大笑いする場面があった。

今回は「コストコ矢田＆志麻さんゴールデンウイークSPコラボ」と題して放送され、日本一の広さを誇る「コストコ幕張倉庫店」を訪れた矢田ら。2階の日用品売り場で最初に手にしたのは、世界中で大ヒットという「カラオケマシン」だった。

持ち運びも可能なコンパクトなサイズ感に、矢田が「いま、めちゃくちゃ人気なの」と紹介すると、野呂は「これめっちゃ欲しい!」と興味津々。そこから普段カラオケで歌う楽曲の話題になり、野呂が「矢田さん、普段何を歌われるんですか?」と尋ねた。

これに矢田は「私、カラオケ行かないのよ」と即答し、「90年代で止まってるの。TK（小室哲哉）ミュージックでカラオケは終わってる」と告白。これを聞いた野呂は「ハハハハハ」と大笑い。

この様子を見た番組スタッフが「バカにしてる」と指摘。すると、野呂は「バカにしてないじゃん!」と必死に否定したが、笑いが止まらなかった。