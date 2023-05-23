俳優で歌手の松下洸平（３９）が１日、埼玉県内でファンクラブイベントを行い、今夏に新曲をリリースし、来年４月から全国ホールツアー（１０都市１０公演）を開催することを発表した。

ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で徳川家康役を好演中で、フジ系連ドラ「銀河の一票」にも出演する人気俳優が、歌でも魅せる。新曲リリースは２４年１１月以来、約１年半ぶり。ビクターエンタテインメントから、「ソニー・ミュージックレーベルズ」に移籍後初の作品となる。

松下は「音楽をやりながら一緒に素晴らしい景色を見たいということで、新たにソニーミュージックさんのお力を借りてここからまたスタートしたい」と再出発を報告。来春の全国ホールツアーは、４月１０日に千葉で開幕し、５月３０日の福岡まで１０都市を巡る予定で「ここから先、楽しいことしか待ってないから」と笑顔で呼びかけた。

この日のイベントは、親交が深い「ｗａｃｃｉ」のボーカル・橋口洋平（４２）がＭＣを担当。松下の主演ドラマ「放課後カルテ」（２４年、日テレ系）の主題歌で、バンドの人気曲「どんな小さな」を２人でコラボ歌唱し、ファンを沸かせた。