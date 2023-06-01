ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは１．０％の大幅高
NY株式1日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 49610.17（-41.97 -0.08%）
ナスダック 25153.92（+261.61 +1.05%）
CME日経平均先物 59535（大証終比：+115 +0.19%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.882（+0.013）
10年債 4.380（+0.009）
30年債 4.970（+0.004）
期待インフレ率 2.491（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.531（-0.012）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.85（-3.22 -3.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.30（+6.70 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
78552.75（+2086.41 +2.73%）
（円建・参考値）
1233万8280円（+327712 +2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49610.17（-41.97 -0.08%）
ナスダック 25153.92（+261.61 +1.05%）
CME日経平均先物 59535（大証終比：+115 +0.19%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.882（+0.013）
10年債 4.380（+0.009）
30年債 4.970（+0.004）
期待インフレ率 2.491（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.531（-0.012）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.85（-3.22 -3.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.30（+6.70 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
78552.75（+2086.41 +2.73%）
（円建・参考値）
1233万8280円（+327712 +2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ