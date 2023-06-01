NY株式1日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　49610.17（-41.97　-0.08%）
ナスダック　　　25153.92（+261.61　+1.05%）
CME日経平均先物　59535（大証終比：+115　+0.19%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10363.93（-14.89　-0.14%）
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.882（+0.013）
10年債　 　4.380（+0.009）
30年債　 　4.970（+0.004）
期待インフレ率　 　2.491（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（0.000）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.531（-0.012）
豪　州　　5.019（-0.045）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.85（-3.22　-3.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.30（+6.70　+0.14%）

ビットコイン（ドル）
78552.75（+2086.41　+2.73%）
（円建・参考値）
1233万8280円（+327712　+2.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ