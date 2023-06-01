NY株式1日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均　　　49631.48（-20.66　-0.04%）
ナスダック　　　25185.53（+293.22　+1.19%）
CME日経平均先物　59480（大証終比：+60　+0.10%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10363.93（-14.89　-0.14%）
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.880（+0.011）
10年債　 　4.373（+0.002）
30年債　 　4.967（+0.001）
期待インフレ率　 　2.494（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（0.000）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.530（-0.013）
豪　州　　5.019（-0.045）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.58（-3.49　-3.32%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4650.30（+20.70　+0.45%）

ビットコイン（ドル）
78242.75（+1776.41　+2.32%）
（円建・参考値）
1227万6287円（+278719　+2.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ