ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均 49631.48（-20.66 -0.04%）
ナスダック 25185.53（+293.22 +1.19%）
CME日経平均先物 59480（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.880（+0.011）
10年債 4.373（+0.002）
30年債 4.967（+0.001）
期待インフレ率 2.494（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.530（-0.013）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.58（-3.49 -3.32%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4650.30（+20.70 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
78242.75（+1776.41 +2.32%）
（円建・参考値）
1227万6287円（+278719 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49631.48（-20.66 -0.04%）
ナスダック 25185.53（+293.22 +1.19%）
CME日経平均先物 59480（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.880（+0.011）
10年債 4.373（+0.002）
30年債 4.967（+0.001）
期待インフレ率 2.494（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.530（-0.013）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.58（-3.49 -3.32%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4650.30（+20.70 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
78242.75（+1776.41 +2.32%）
（円建・参考値）
1227万6287円（+278719 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ