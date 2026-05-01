同じメイク・服でも差が出る。アカ抜けて見える人の“具体的な違い”とは
「似たようなメイクや服なのに、なぜかアカ抜けない」という違和感を覚えたことはありませんか？実はアカ抜けて見えるかどうかは、アイテムの問題ではありません。意識的に“見直しているポイント”が差を生むのです。
“全体の色数”を絞っている
アカ抜けて見える人は、色を使いすぎません。服・メイク・小物を合わせて２〜３色程度に抑えることで、全体に統一感を出しています。一方で、使用する色数が多くなると、それだけでまとまりがない印象になりがち、まずは“色を減らす”だけでも、印象は整いやすくなるでしょう。
“髪と顔のバランス”を合わせている
アカ抜けて見える人は、軽いヘアスタイルならメイクも軽めに、しっかりした髪型ならメイクも少し強めにという感じで、髪とメイクのバランスを揃えています。どちらかだけが浮いていると、ちぐはぐに見える原因に。“単体ではなく全体のバランスを整える”ことがポイントです。
“変える場所を１ヶ所に絞っている”
もうひとつの違いは、変え方です。アカ抜けて見える人は、一度に全部変えようとせず、「今日は前髪だけ」「今日はリップだけ」とポイントを絞っています。逆に、すべてを一気に変えていると違和感が強く出やすいでしょう。
アカ抜けは、大きな変化ではなく小さな調整の積み重ねで生まれるもの。まずは使用する色数、髪型とメイクのバランス、変え方の３つを見直して、印象をアップデートしてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜか若く見られる人と、年相応以上に見られてしまう人。その差って何？