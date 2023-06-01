　2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の5万9410円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては103.12円安。出来高は6143枚となっている。

　TOPIX先物期近は3701ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.73ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59410　　　　　 -10　　　　6143
日経225mini 　　　　　　 59415　　　　　　+0　　　132668
TOPIX先物 　　　　　　　　3701　　　　　 -20　　　 15882
JPX日経400先物　　　　　 33725　　　　　-130　　　　 483
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-8　　　　1247
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース