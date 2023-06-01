日経225先物：2日2時＝10円安、5万9410円
2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の5万9410円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては103.12円安。出来高は6143枚となっている。
TOPIX先物期近は3701ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59410 -10 6143
日経225mini 59415 +0 132668
TOPIX先物 3701 -20 15882
JPX日経400先物 33725 -130 483
グロース指数先物 748 -8 1247
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3701ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59410 -10 6143
日経225mini 59415 +0 132668
TOPIX先物 3701 -20 15882
JPX日経400先物 33725 -130 483
グロース指数先物 748 -8 1247
東証REIT指数先物 売買不成立
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