NY株式1日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　49659.48（+7.34　+0.02%）
ナスダック　　　25139.80（+247.49　+1.00%）
CME日経平均先物　59585（大証終比：+165　+0.28%）

欧州株式1日GMT16:09
英FT100　 10363.93（-14.89　-0.14%）
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.878（+0.009）
10年債　 　4.374（+0.003）
30年債　 　4.968（+0.002）
期待インフレ率　 　2.493（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（0.000）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.525（-0.018）
豪　州　　5.019（-0.045）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.17（-3.90　-3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4654.40（+24.80　+0.54%）

ビットコイン（ドル）
78516.50（+2050.16　+2.68%）
（円建・参考値）
1230万8247円（+321383　+2.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ