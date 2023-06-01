ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 49659.48（+7.34 +0.02%）
ナスダック 25139.80（+247.49 +1.00%）
CME日経平均先物 59585（大証終比：+165 +0.28%）
欧州株式1日GMT16:09
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.878（+0.009）
10年債 4.374（+0.003）
30年債 4.968（+0.002）
期待インフレ率 2.493（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.525（-0.018）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.17（-3.90 -3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4654.40（+24.80 +0.54%）
ビットコイン（ドル）
78516.50（+2050.16 +2.68%）
（円建・参考値）
1230万8247円（+321383 +2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49659.48（+7.34 +0.02%）
ナスダック 25139.80（+247.49 +1.00%）
CME日経平均先物 59585（大証終比：+165 +0.28%）
欧州株式1日GMT16:09
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.878（+0.009）
10年債 4.374（+0.003）
30年債 4.968（+0.002）
期待インフレ率 2.493（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.525（-0.018）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.17（-3.90 -3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4654.40（+24.80 +0.54%）
ビットコイン（ドル）
78516.50（+2050.16 +2.68%）
（円建・参考値）
1230万8247円（+321383 +2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ