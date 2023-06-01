男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉県内で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。

警視庁によりますと、この事件は先月29日、東京・福生市で自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで、高林輝行容疑者が公開手配されていたものです。

高林容疑者は現場から逃走し、警視庁が行方を追っていましたが、1日午後、千葉県習志野市のアパートの一室にいた高林容疑者の身柄を確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。

高林容疑者の母親

（Q逮捕の一報を聞いて）

「安心いたしました。ありがたいと思います。(これ以上）人に迷惑をかけたり、嫌な思いをさせたり、人にケガさせたりしないで（逮捕に）なった。感謝いたします」

（Q息子にどうしてほしいか）

「人のために尽くすような、まっとうな人生を送れるようになったらいいなという風に思いました」

高林容疑者は、車で埼玉県や都内を通過したのち、千葉・習志野市内に逃走していたとみられています。

調べに対し、「殺すつもりはなかった」と供述しているということで、警視庁は詳しく事情をきく方針です。