ＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫ バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）に放送された。パーソナリティーのお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため休養を発表。ハリセンボンの近藤春菜が代役を務めて放送が始まった。

冒頭でバナナマンの設楽統が「ちょっと発表もあった通りですね。日村さんが長期でちょっと期間決めないで、お休みに入るということでですね」と状況を説明。続けて「もうこのラジオ自体もう２週、３週目なのか。今日休むのが。最初は本当、体調崩してすぐ出てくると僕も思ってたんで。ただちょっとね、お医者さんと相談の結果、期間決めずに一回ガッツリと休むということで」と日村が数週間にわたって番組を休んでいることを伝えた。

その後、「いろんな形で放送すると思うんですけど今日、だからいま目の前にあの…」と歯切れの悪いコメントを続け、「今日もね、この時間に無理言ってきてもらいましたけども」といったところで「いいですか？しゃべって」と近藤春菜が“口を挟んだ”。

設楽に「どうすればいい？」と振られると「わかんないことないじゃないですか」と返した春菜。「じゃあ紹介する。日村さんです」と設楽がボケると春菜は「日村じゃねーよ、目の前にいるからって、丸いのが。（日村は）休んでるんだから」と切り返した。さらにやりとりを続け、「ハリセンボンの春菜です。よろしくお願いします」と自己紹介を終えるとトークを始めた。

日村は２８日、所属事務所の公式サイトで体調不良が続いていたことを明かした上で「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と報告した。同番組は体調不良を理由に１７、２４日の放送を２週連続で欠席していた。