お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が1日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」に体調不良で活動休止が発表された日村勇紀（53）の代役として出演した。

冒頭、設楽統が「発表もあった通りですね、日村さんが長期で、ちょっと期間決めないで、お休みに入るということで」と改めて報告。続けて「最初は、体調崩してすぐ出てくるって僕も思ってたんで。ただちょっとね、お医者さんと相談の結果、期限決めずに一回ガッツリ休む」と経緯を説明した。

日村の代役として近藤が目の前に座っており、設楽が「あれ？あの…あ、まだ、ごめん。紹介するか？」と、とぼけた。近藤は「あ、いいですか？喋って……あ、え？喋っていい？」と困惑すると、設楽は「いや、ちょっと待って。どうする？」と制止して笑った。

この振りに近藤は「どうすればいい？分かんない、分かんない」と戸惑っていると、設楽は「えー、日村さんです」と紹介。この定番とも言えるボケに近藤は「日村じゃねーよ！」と即座にツッコミを入れつつ「目の前にいるからって、丸いのがいるからって、前髪揃ってるからって、違いますって」と否定して笑わせた。

その後も設楽は「あれ、Netflixも生涯を描いた…」とボケが止まらず、近藤は「細木数子じゃねーよ！」「はるな愛じゃねーよ！」とキレのあるツッコミを入れるなど、息の合った掛け合いで番組を盛り上げた。

4月30日に同番組の公式Xで「今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りします！お楽しみに」と伝えていた。

同月28日、バナナマンの所属事務所は、日村が体調不良のため当面の間休養すると発表した。日村は「バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を17日深夜の放送から2週連続で見合わせており、相方の設楽統は24日の放送で「たいしたことないけど、熱が出ちゃって」などと状況を説明していた。

日村はピンで3本、コンビで9本持つレギュラー番組が週7日、毎日放送されている超売れっ子。各局が今後の放送について対応に追われている。