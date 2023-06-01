ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１０１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 49753.96（+101.82 +0.21%）
ナスダック 25104.27（+211.96 +0.86%）
CME日経平均先物 59440（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式1日GMT15:08
英FT100 10366.97（-11.85 -0.11%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.884（+0.015）
10年債 4.380（+0.009）
30年債 4.971（+0.005）
期待インフレ率 2.494（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 4.969（-0.043）
カナダ 3.531（-0.012）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.08（-2.99 -2.85%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4642.80（+13.20 +0.29%）
ビットコイン（ドル）
78232.56（+1766.22 +2.31%）
（円建・参考値）
1225万6695円（+276714 +2.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49753.96（+101.82 +0.21%）
ナスダック 25104.27（+211.96 +0.86%）
CME日経平均先物 59440（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式1日GMT15:08
英FT100 10366.97（-11.85 -0.11%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.884（+0.015）
10年債 4.380（+0.009）
30年債 4.971（+0.005）
期待インフレ率 2.494（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 4.969（-0.043）
カナダ 3.531（-0.012）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.08（-2.99 -2.85%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4642.80（+13.20 +0.29%）
ビットコイン（ドル）
78232.56（+1766.22 +2.31%）
（円建・参考値）
1225万6695円（+276714 +2.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ