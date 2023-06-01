NY株式1日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　49753.96（+101.82　+0.21%）
ナスダック　　　25104.27（+211.96　+0.86%）
CME日経平均先物　59440（大証終比：+20　+0.03%）

欧州株式1日GMT15:08
英FT100　 10366.97（-11.85　-0.11%）
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.884（+0.015）
10年債　 　4.380（+0.009）
30年債　 　4.971（+0.005）
期待インフレ率　 　2.494（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（-0.073）
英　国　　4.969（-0.043）
カナダ　　3.531（-0.012）
豪　州　　5.019（-0.045）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.08（-2.99　-2.85%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4642.80（+13.20　+0.29%）

ビットコイン（ドル）
78232.56（+1766.22　+2.31%）
（円建・参考値）
1225万6695円（+276714　+2.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ