舞台『怪物事変』‐東京編‐が9月上演決定！ キャストに富本惚昭、和泉宗兵ら
舞台『怪物事変（けものじへん）』‐東京編‐より、キャスト情報などが解禁された。
【写真】舞台『怪物事変』‐東京編‐キャスト陣
「ジャンプ SQ.」（集英社）にて連載中の藍本松による人気漫画『怪物事変』を舞台化する本作。総合演出は毛利亘宏、脚本・演出は鄭光誠が担当。原作の魅力を活かしつつ、舞台ならではの表現で新たな『怪物事変』の世界を届ける。
日下夏羽役を富本惚昭、隠神 鼓八千役を和泉宗兵、蓼丸織役を田中尚輝、岩木山雪里白那之五十六子 晶役を大見拓土、飯生妖子役を大湖せしるが演じることが決定。実力派キャストが集結し、作品を鮮やかに描き出す。
舞台『怪物事変』‐東京編‐は、東京・、シアターHにて9月17日〜27日上演。
【写真】舞台『怪物事変』‐東京編‐キャスト陣
「ジャンプ SQ.」（集英社）にて連載中の藍本松による人気漫画『怪物事変』を舞台化する本作。総合演出は毛利亘宏、脚本・演出は鄭光誠が担当。原作の魅力を活かしつつ、舞台ならではの表現で新たな『怪物事変』の世界を届ける。
日下夏羽役を富本惚昭、隠神 鼓八千役を和泉宗兵、蓼丸織役を田中尚輝、岩木山雪里白那之五十六子 晶役を大見拓土、飯生妖子役を大湖せしるが演じることが決定。実力派キャストが集結し、作品を鮮やかに描き出す。
舞台『怪物事変』‐東京編‐は、東京・、シアターHにて9月17日〜27日上演。