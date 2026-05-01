SixTONESのクリエイティブが詰まった“体験型倉庫見学”開催 『SixTONES STock』東西で66日間実施
6人組グループ・SixTONESが、6月17日から8月23日まで東京・Ginza Sony Park、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』を開催することが決定した。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。
【動画あり】SixTONES、自身初のスタジアムツアー開催決定
今年デビュー6周年、結成11周年を迎えたSixTONES。SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。
今回のイベントでは、見学者は制限時間内であれば倉庫内を自由に巡ることが可能。単なる倉庫見学ではなく、まだ明かされていないメンバー発案の仕掛けなど、SixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっている。イベントは各回入れ替え制で、約35〜40分を予定。体験時間には物販の時間は含まれない。
SixTONESのファンクラブでは、5月8日正午より東京会場のチケット、9月17日正午より大阪会場のチケットの抽選予約を受け付ける。チケット価格はファンクラブ会員が2700円、一般が2900円。グッズ情報は追ってオフィシャルサイトで発表される。
■『SixTONES STock』スケジュール
【東京会場】東京・Ginza Sony Park
6月17日（水）〜8月23日（日）（※7月13日、8月3日休園日）
【大阪会場】大阪・ATCギャラリー
10月21日（水）〜12月27日（日）（※11月16日、12月7日休館日）
【動画あり】SixTONES、自身初のスタジアムツアー開催決定
今年デビュー6周年、結成11周年を迎えたSixTONES。SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。
SixTONESのファンクラブでは、5月8日正午より東京会場のチケット、9月17日正午より大阪会場のチケットの抽選予約を受け付ける。チケット価格はファンクラブ会員が2700円、一般が2900円。グッズ情報は追ってオフィシャルサイトで発表される。
■『SixTONES STock』スケジュール
【東京会場】東京・Ginza Sony Park
6月17日（水）〜8月23日（日）（※7月13日、8月3日休園日）
【大阪会場】大阪・ATCギャラリー
10月21日（水）〜12月27日（日）（※11月16日、12月7日休館日）