バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日 箱根グルメ＆最強開運３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。ソロデビュー３０周年を祝われる一幕があった。

この日のトークコーナーで進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「ちさ子さん、今年でなんとソロデビュー３０周年なんですね」と言われると「そうなんです〜」と笑顔を満開にした高嶋。

自身と１２人の女性バイオリニストによるコンサートツアー「高嶋ちさ子 １２人のヴァイオリニスト」について「『１２人のヴァイオリニスト』もなんと、今年で２０周年。なので、全国４７都道府県６０か所に行きます」と６月から全国ツアーを開催することを発表した高嶋。

ここで共演の長嶋一茂が「じゃあ、２０歳で入ってきたバイオリニストももう４０なの？」と聞くと「結構、辞めていく人、卒業していく人もいるから」と答えた高嶋だったが、「あ〜、いろいろあって」と一茂。

この言葉に「いろいろあってって、どういうことよ！ いろいろないけど！」とツッコんだが、続けて「今は年長で３５で若い子で２０歳とか」と返答。

「私１人が年取っていくって感じ。一番変わったのは私。コンプライアンス」と正直に続けると「２０年前は…」と言いかけたところで一茂が「殴る蹴るは当たり前だもんね」と暴走発言。

これに対し、「それはないけど」と否定した高嶋が「今は（メンバーに）『楽しそうだね〜』なんて」と話しかけることを明かすと、高橋に「逆に怖いですわ。『楽しそうだね〜』って」と、ツッコまれていた。