◆パ・リーグ ソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）

楽天はソフトバンクに逆転負けを喫した。今季ワーストの５連敗で５位に転落。三木肇監督は「先制点は取ったけどね、残念です」と言葉を絞り出した。

ソフトバンク先発の上沢に苦戦していたが、５回に試合を動かした。先頭の中島が左前安打で出塁。犠打と暴投で１死三塁とすると、三塁の失策の間に先制した。相手のミスにつけ込み、均衡を破った。

しかし、１点リードの６回、５回まで無失点投球を続けてきた古謝が先頭の栗原に逆方向の左翼へ同点ソロを浴びた。続く近藤に四球を与え、その後１死二塁とされたところで降板。６回途中５安打３四球１失点で今季初白星はお預けになった。指揮官は「何とかゲームを作って頑張ってた。今年、まだ勝ちがついてないから、何とかというみんなの思いもあったんだけど。最後つかまってしまったんで。また次に向けて、今年投げてることが本当に力になっていくと思うから。本人が一番悔しいと思うんだけど、そういうことを糧にして、またしっかり進めて。シーズンはまだ続きますから、しっかり次の登板に向けて準備してほしい」と願った。

同点の７回は３番手で西垣が登板。２死一、二塁から栗原に右翼への２点適時二塁打を浴びて勝ち越しを許した。さらに代わった宋も近藤に適時打を浴びた。西垣は直近の４登板中３試合で失点するなど、苦戦。三木監督は西垣について「西垣だけじゃないけど、彼を信頼してマウントに上げてますんで。そこは勝負事ですから。あんまり引きずらずに、しっかりと切り替えて、次のマウンドに上がる時にはしっかり仕事してくれるように期待して、そこに向けてやってほしい」と責めなかった。