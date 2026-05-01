物価高騰の中、実はここ最近、値下げの動きが出ているのが「ウナギ」。仕入れ価格が2025年よりも2割以上安くなりました。ただ店頭価格は中東情勢の影響を受けそうもいかないようです。

大野紘乃キャスター「あさって5月3日は春の土用の丑の日です。物価の高騰が続く中、うなぎの値段はどうなっているのでしょうか？」

香ばしい煙が立ち込める店内。金沢市の近江町市場に店を構える「かに・うなぎ専門店 みやむら」。

地元客に愛されてきた店で人気なのがウナギやドジョウのかば焼きです。なじみの味を求めて多くの買い物客が訪れていました。

大野紘乃キャスター「今、何を買われましたか？」

客「ウナギ買いました。1か月に1回くらい。栄養とるため。年寄りだけど…」仕入れ価格が下がったワケ

物価の高騰が続く中、実は仕入れ価格は大きく下がっているウナギ。

宮村則光さん「ウナギの稚魚をとって養殖するが1年半前、おととし、去年の稚魚が豊漁。稚魚の相場が下がってうなぎの値段も下がった。」

金沢市中央卸売市場での2025年3月のウナギ1キロ当たりの価格は4174円でしたが、2026年は3268円と2割以上安くなりました。

ただ、うれしいニュースに水を差すのが中東情勢。かば焼きに使う調味料やウナギを焼き上げるための炭、ビニールやパックなどの包装は値上がりが続いています。

しかし、ウナギのかば焼きは2025年と変わらない価格で提供できているといいます。

宮村則光さん「僕らからしてもありがたい話です。なんでもかんでも、全てのものが値上がりしている中で、値段上げずに商売できるのは本当ありがたい。」

ウナギの旬は「冬から春、夏よりも脂がのっている」

ウナギといえば「土用の丑の日」。夏に食べるイメージが強いですが…。

大野紘乃キャスター「春の土用の丑の日が5月3日なんですけどご存じでしたか？」

客「知りませんね！そうですね夏の土用の丑の日の方が！春もある？」

ウナギは実は冬から春にかけてが旬で、おすすめだということです。

宮村則光さん「夏のウナギより脂乗っている。ふっくら。本当に美味しいウナギを召し上がってほしい」

高嶺の花のウナギですが、物価高騰の中でも変わらぬ価格で楽しめそうです。