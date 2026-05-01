◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）

広島が今季３度目の連勝で、借金を５に減らした。マツダの中日戦は開幕４連勝で昨季から７連勝。ともに１９年以来、７年ぶりの大型連勝となった。

３回に坂倉が先制打。５回には小園のタイムリーでリードを広げた。ともに１番・秋山が先頭で安打を放ち、２番・勝田の犠打でつくった好機を３、４番コンビがかえした。新井監督は「彼らの前に得点圏という作戦」と語った。

先発・岡本は念願の先発転向後初勝利。６回途中で６安打５四球を与えながら１失点の粘投でうれしい白星になった。１点リードの７回には森浦を起用して無失点。指揮官は、ビハインド展開での起用が続いた開幕守護神にも言及した。

以下は新井監督の一問一答。

―得点圏で中軸。３番・小園、４番・坂倉が仕事をした。

「しっかりいいバッティングで、ランナーをかえしてくれた」

―３、５回は犠打で得点圏に。小園、坂倉の状態が上がってきているからか。

「そういうこと。それもあるよね。ゾノ（小園）もサク（坂倉）も状態が上がっているので、彼らの前に得点圏という作戦です」

―１番・秋山が３度先頭でヒット。２人の前に得点圏をつくりたい中で大きかった。

「大きかったね。やっぱりアキ（秋山）のヒットが大きかった」

―先発・岡本は粘り強い投球だった。

「粘り強く投げた。先発転向して初勝利。本人もうれしいんじゃないですかね」

―２番手の高は無失点が続いている。

「投げながら成長してくれている」

―１点リードの７回は森浦。ビハインド起用もあった中で、勝ち展開で起用した。

「昨日はホームランを打たれたけど、昨日は昨日。一時の状態よりは、投げているボールも上がってきているので」