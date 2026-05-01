プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が1日、都内で行われたゲームイベントに登場。宇野さんのeスポーツチーム『VARREL』への加入が発表され、その決断に至った理由を語りました。

■現役を引退して痛感「自分が語り継いでいかないと」

宇野さんが登場したのは、格闘ゲーム世界大会『EVO Japan 2026』内で行われたVARRELブースの特別記者会見。この会見で、東大卒のプロゲーマー・ときどさんと共に『VARREL』への加入が発表されました。

宇野さんはフィギュアスケート選手として、世界選手権連覇や2018年に平昌五輪で銀メダルを獲得するなど、数々の大会で記録を残してきました。2024年5月に現役引退すると、プロに転向しました。

現役を引退してから、実感したことがあるという宇野さんは、「宇野昌磨という著名人として、有限なんだなと。いつまでも無限に語り継がれるものではなくて、自分が語り継いでいかないとなくなってしまうものなんだなと、それをすごく痛感しました。その上で、自分で活動の場を広げていく。そういうのを“自分”っていう、今の名声とか地位に満足せずに自分で切り開いていかなければ全てがいつか忘れられてしまう、終わってしまうということを痛感しました」と明かしました。

そして、チームへの加入理由について「（スケートの）競技も僕より技術がある人なんてたくさんいました。でも、こうやって世界のトップに立てたっていうのは本当に“熱”という、自分の思いが誰よりも強いっていう、その部分だけだったので。それがVARRELさんと話していて、それ（熱）が全員から伝わってきたので、このVARRELに加入することを決めました」と語りました。

■「僕は全然“プロ”いらないので」 先輩ゲーマーたちへのリスペクト

今回のeスポーツチームへの加入を機に、肩書に“プロゲーマー”が追加されるのかを聞かれると、「できれば、プロゲーマーとは呼ばないでほしいです」とリクエスト。

さらに、「僕にとってプロゲーマーっていうのは、それだけ価値がある名前なので。もちろんゲームとしての活動の場を広げるというのはあるんですけど、やっぱりプロゲーマーっていう名称は、本気でゲームを最前線でしのぎを削り合っている人たちのことを呼んでほしい」と謙遜しながら話し、「僕は全然“プロ”（という肩書は）いらないので、ゲーマーなのか、スケーターなのか、好きに呼んでいただいていいので。プロゲーマーというのは本当に努力されている人たちが集まっている世界でもあると思うので、僕をその名前で呼んでいただくのは遠慮していただきたいです」と、先輩ゲーマーたちへのリスペクトを込めて伝えました。