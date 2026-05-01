「もうすでに暑い！」って人へ！【ハニーズ】ひんやり × 体型カバーできる「快適お助けパンツ」

まだ夏本番ではないのに、もうすでに暑い……そう感じているなら、接触冷感素材でできたひんやりパンツに頼るのがおすすめ。さらに、体型カバーにも期待できる形なら気楽に穿けそうです。【ハニーズ】のパンツなら、そんな欲張りな願いもプチプラで叶うかも。機能性もシルエットも妥協したくない人におすすめのアイテムをセレクトしたので、ぜひチェックしてみて。

すっきり見えも狙える好印象なパンツ

【ハニーズ】「接触冷感イージーパンツ」\2,980（税込）

接触冷感にストレッチ、さらに洗濯機洗いもできる頼れる1本。センタープレス入りで、きちんと感もキープできます。腰まわりはゆとりを持たせつつ、裾に向かって細くなるシルエットでスッキリとした印象に。ブラウスやジャケットを合わせれば、お仕事スタイルにも活用できそうです。

穿くだけでこなれる絶妙なゆるさが◎

【ハニーズ】「大人のストレートパンツ」\2,480（税込）

ほどよいゆるさのシルエットで、脚のラインを拾いにくいストレートパンツ。タック入りの立体シルエットがおしゃれで、穿くだけでこなれ感をまとえる予感。公式サイトに「柔らかで軽く通気性もよい、厳選したナイロンのトリコット素材」とあるように、素材にもこだわっていて快適そうなところも魅力。接触冷感に加えて、素早く乾くドライ機能や抗菌防臭、UVカットなど夏に嬉しい機能が揃っています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。